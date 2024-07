Johan Derksen wil één wissel zien in basis Nederlands elftal tegen Engeland

Tegen Roemenië en Turkije trad het Nederlands elftal voor het eerst dit toernooi twee keer achter elkaar aan met dezelfde basiself en twee keer werd er gewonnen. Desondanks zou Johan Derksen de startopstelling van Oranje op één positie wijzigen richting de halve eindstrijd tegen Engeland: Micky van de Ven moet volgens hem starten in plaats van Nathan Aké.

Laatstgenoemde is al het gehele EK de eerste keus op linksachter. De verdediger van Manchester City speelde bovendien al een aantal sterke wedstrijden. Wel werd hij in vier van de vijf EK-duels tot nu toe gewisseld en telkens was van Van de Ven zijn vervanger.

In die invalbeurten heeft de pijlsnelle linkspoot van Tottenham Hotspur schijnbaar indruk gemaakt op Derksen, want wat de voormalig linksback betreft moet Van de Ven aan de aftrap verschijnen in de halve finale tegen Engeland.

De wissel op linksback wordt bij Vandaag Inside Oranje geopperd door Wilfred Genee. "Dat zou ik logisch vinden", aldus de presentator. "Sowieso", reageert Derksen. "Ik vind Van de Ven beter dan Aké. Hij kan zich ook herstellen, maar als iemand Aké voorbij is, dan haalt hij hem niet meer in. Van de Ven kan dat wel op pure snelheid."

Hélène Hendriks, tafelgast in de uitzending, kan zich niet voorstellen dat Aké gepasseerd wordt en dat heeft vooral te maken met zijn rol als reserve-aanvoerder. "Die haal je er niet zomaar uit", redeneert de televisiepresentatrice, die zelf liever een wijziging voorin ziet.

"Ik zou Xavi Simons eruit halen en Donyell Malen erin zetten", gooit Hendriks een balletje op. René van der Gijp reageert: "Als Steven Bergwijn fit is, dan speelt hij en als hij een pijntje heeft dan zet Koeman Malen erin. Je weet hoe Koeman is. Die zei laatst nog dat Bergwijn hem altijd gesteund en geholpen heeft."

Nederland en Engeland treffen elkaar woensdagavond in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Het treffen wordt afgetrapt om 21:00 uur en staat onder leiding van Duitse arbiter Felix Zwayer.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties