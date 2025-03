Derksen vernietigend over speler van Nederlands elftal: 'Als je dit geen fout vindt, dan...'

Johan Derksen is niet te spreken over het optreden van Bart Verbruggen tegen Spanje (2-2). De doelman van Brighton & Hove Albion ging donderdagavond bij beide Spaanse treffers niet vrijuit en kan rekenen op stevige kritiek bij Vandaag Inside.

“Ik heb het nooit een betrouwbare keeper gevonden, die Verbruggen”, steekt Derksen van wal. “Ik zie hem ook in Engeland. Het is een aardige lijnkeeper, maar voor zijn doel… Hij bakt er niks van”, aldus de Snor.

Helene Hendriks springt voor de jonge doelman in de bres. “Ik had het gevoel dat hij de bal niet aan zag komen. Hij werd gehinderd in zijn zicht”, pareert de tafelgaste de woorden van Derksen.

Presentator Wilfred Genee werpt vervolgens op dat Verbruggen zelf vond dat hij niet in de fout ging bij het doelpunt van Mikel Merino. “Als je dit geen fout vindt van jezelf, dan heb je echt geen eigenwaarde”, reageerde Derksen daar nog op.

René van der Gijp vindt de situatie vooral pech. “Het is gewoon jammer dat hij hem bij die Spanjaard slaat, want voor hetzelfde geldt komt hij bij een Nederlander voor zijn voeten terecht.”

Valentijn Driessen vond vrijdagmiddag dat ook de 0-1 van Nico Williams op het conto van Verbruggen geschreven kan worden. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf had de doelman Jorrel Hato daar nooit aan mogen spelen.

Komende zondag gaat het Nederlands elftal in Spanje proberen om de halve finale van de Nations League te bereiken. Het duel trapt om 20.45 uur af en wordt uitgezonden door de NOS.