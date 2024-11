Johan Derksen loopt boos weg bij Vandaag Inside: 'Jij kan de tering krijgen, ik ga naar huis'

Johan Derksen is maandagavond al bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside weggelopen. Het is het gevolg van een al langer sluimerende ruzie tussen de oud-linksback en presentator Wilfred Genee, een akkefietje dat maandagavond tot uitbarsting kwam. "Krijg lekker de tering", zei Derksen.

René van der Gijp opende het voetbaldeel van de uitzending met een verhaal over keepers die mee willen voetballen. Dat ging de afgelopen speelronde in de Eredivisie opvallend vaak mis. Een van de stokpaardjes van Van der Gijp is al jarenlang dat keepers 'niet kunnen voetballen'. "Het lijkt wel alsof ze het voor mij alsnog doen nu", lacht Van der Gijp.

Wilfred Genee streept daarop iets door op de papieren die voor hem liggen. "Dit onderwerp stond eigenlijk op het lijstje van Johan. Ik had hem aan jou moeten geven eigenlijk", zegt Genee met een knipoog. Derksen levert sinds enige tijd onderwerpen aan die besproken kunnen worden in de talkshow, nadat hij eerder klaagde dat het programma niet serieus genoeg is.

De opmerking valt heel slecht bij Derksen. "Ga je de hele avond leuk doen?", vraagt Derksen, waarop het publiek lacht. "Ja, ik ga de hele avond leuk doen", zegt Genee venijnig. "Ik vind jou een geweldige flapdrol", reageert Derksen. "Ik jou ook. Dat weet je."

Derksen is er dan helemaal klaar mee. "Weet je wat? Ik ben er wel klaar mee René. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis."

Van der Gijp probeert Derksen nog tegen te houden. "Nee joh, ga lekker zitten." Derksen zegt, terwijl hij opstaat: "Nee, ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij." Genee doet geen poging om Derksen terug te halen. "Rij voorzichtig", zegt de presentator.

Derksen loopt daarop het decor uit. "Hij komt toch wel terug?", vraagt Valentijn Driessen, die te gast is. "Ja, we kijken morgen wel weer verder", zegt Genee. Van der Gijp neemt daarop voor de grap de vaste plek van Derksen in, die niet terugkeert.

Derksen ergerde zich vorige week al mateloos aan Genee, die constant aandacht vroeg voor zijn net uitgebrachte liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg. "Ik ben helemaal klaar met die zelfpromotie van jou", zei Derksen vrijdag, nadat hij dat de dag daarvoor ook al in de uitzending had benoemd. Het conflict dreigde vrijdag al uit de hand te lopen, maar Hélène Hendriks bluste toen het brandje door er snel overheen te praten.

Er heerst daarnaast dus onvrede bij Derksen over de onderwerpen in de talkshow. Genee haalt mondjesmaat onderwerpen aan die door Derksen genoemd worden op zijn aangeleverde lijstje, maar de presentator vindt het vaak 'onzin'. "Weet je wat het is Valentijn? We zeggen alles wat we voelen en denken en dat gebeurt nu ook. We krijgen elke week hele lijsten aangeleverd. Vorige week hebben we zelfs Papoea-Nieuw-Guinea aangekaart, waarbij ik bij mezelf denk: waar gaat dit in hemelsnaam over?"

Driessen: "Maar Wilfred, er kijken hier iedere week één miljoen mensen naar en die accepteren dat. Die vinden dat prima."