Johan Derksen heeft maar weinig vertrouwen in het Nederlands elftal richting het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Met name de voorhoede van Oranje baart hem grote zorgen, zo laat hij dinsdag blijken bij Vandaag Inside.

Wilfred Genee opent het gesprek door te vragen of Memphis Depay in de basis zou moeten starten tegen Spanje. “Ja, natuurlijk”, antwoordt René van der Gijp resoluut. “Anders laat je die toch geen achttien uur in een vliegtuig zitten. Het zou wel leuk zijn als Koeman hem nou twee keer op de bank zet”, barst hij in lachen uit.

Derksen is echter een stuk serieuzer en stelt dat het Nederlands elftal te maken heeft met een ‘droevige situatie’ qua spitsen. “Luuk de Jong heeft er geen zin meer in. Wout Weghorst is gelukkig geblesseerd, want anders is Koeman gewoon in staat om hem op te stellen.”

“En dan heb je Brobbey, die kan op Nederlands niveau niet eens mee, laat staan in internationale wedstrijden”, is Derksen bikkelhard. “Dus dan ben je alleen maar aangewezen om Memphis over te vliegen, maar je hebt geen enkele garantie dat hij fit is of dat hij goed in zijn vel zit.”

Hoewel aan tafel wordt erkend dat Memphis het momenteel aardig doet in Brazilië, heeft Derksen nog altijd weinig vertrouwen in de 31-jarige aanvaller. “Hij heeft in Spanje in ieder geval weinig indruk gemaakt”, doelt hij op de tijd van Memphis bij FC Barcelona en Atlético Madrid.

“Het is ook wel jammer dat zo’n Zirkzee er eigenlijk niks van bakt”, haakt Van der Gijp opnieuw in. Ook Justin Kluivert, die bij Bournemouth vaak kort achter de spits speelt, wordt niet gezien als optie voor in de punt. “Vanuit de tweede lijn scoort hij veel, dat is zijn verdienste. Hij doet het wel uitstekend bij Bournemouth”, is Derksen desondanks lovend.

“Het is zeker fijn dat hij weer fit is, maar op eindtoernooien en in belangrijke wedstrijden heeft Memphis nooit veel gedaan”, stelt Van der Gijp tot slot. “Ik kan me zelfs niet meer herinneren dat hij goed speelde”, aldus Derksen. “Zo lang is dat geleden.”