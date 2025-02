Johan Derksen is maandagavond bij Vandaag Inside onverbiddelijk voor Peter Bosz. De oud-linksback vindt zelfs dat de trainer van PSV na de blamage tegen Willem II (1-1) zijn excuses moet aanbieden.

"Meestal gaat een trainer ten onder aan de persoonlijke fouten van een speler", aldus Derksen, die bij PSV juist het omgekeerde zag gebeuren.

"Ik ben benieuwd of Peter Bosz na de wedstrijd tegen Willem II zijn excuses heeft aangeboden in de kleedkamer aan de spelers. Het was een oerdomme wissel die nergens op sloeg!"

Derksen doelt op het inbrengen van de achttienjarige Wessel Kuhn voor debutant Tyrell Malacia, een wissel in de 78ste minuut bij een 1-0 voorsprong voor PSV. "Malacia deed het goed daar en er was geen vuiltje aan de lucht, maar die moet er dan uit, want die moet weer zoveel minuten rust hebben en zo", verzucht Derksen.

"Dan zet hij een jeugdspeler neer en die begaat een persoonlijke fout", doelt Derksen op de late gelijkmaker van Willem II-vleugelspeler Mickaël Tirpan. "Dus Peter Bosz heeft PSV twee punten gekost met zijn domme optreden. Dan loopt hij met zijn hoofd te schudden dat ze er niks van bakken. Nee, het was zijn schuld!"

Valentijn Driessen is het 'honderd procent' eens met Derksen. "Dat zijn weer die data-analisten", aldus de journalist van De Telegraaf. "Malacia heeft nog geen enkele keer negentig minuten gespeeld dit seizoen, en dan moet hij er maar uit. Dan kom je met zo'n groentje aan."

Volgens Derksen had Kuhn het na zijn misser zelfs nog kunnen oplossen. "Die jongen had hem zelfs nog net buiten het strafschopgebied een doodschop kunnen geven."