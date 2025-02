Johan Derksen: 'Het is gewoon een collega-club in de problemen brengen'

Johan Derksen denkt dat Gertjan Verbeek een goede tussenpaus zou zijn voor sc Heerenveen, dat op zoek is naar een nieuwe trainer. Dat zegt de Snor woensdagavond bij Vandaag Inside. Derksen is daarnaast kritisch op de handelwijze van de Friezen, die Rick Kruys willen overnemen van FC Volendam.

Heerenveen zag vorige week hoe hoofdtrainer Robin van Persie de overstap naar Feyenoord maakte. De huidige nummer negen van de Eredivisie wil Kruys, die afgelopen zomer ook al in beeld was, aanstellen als de opvolger van Van Persie. Daar wil Derksen wel wat over zeggen.

"Heerenveen heeft moord en brand geschreeuwd dat Feyenoord Van Persie midden in het seizoen weghaalt, maar nu willen zij Kruys weghalen. Dan doen ze precies hetzelfde”, aldus Derksen.

“Dan denk ik: Heerenveen, verlaag je niet tot dat niveau, want het is gewoon een collega-club in de problemen brengen. Volendam staat bovenaan, laat die jongen (Kruys, red.) proberen te promoveren.” De Palingboeren staan na 27 wedstrijden op de eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met nummer twee FC Dordrecht bedraagt vijf punten.

Derksen denkt dat Verbeek een ideale tussenpaus is voor Heerenveen. “Zet hem daar gewoon een half jaar neer. Hij zit zich dood te vervelen." Wilfred Genee haakt in: “Maar hij staat toch huizen te bouwen?” Dat is niet het geval, zegt Derksen.

"Iedere keer als hij ontslag krijgt, heeft hij vast in zijn contract staan dat hij een afkoopsom krijgt van vijf ton, dus hij is nu elf keer ontslagen en heeft nu elf huizen", besluit de Snor met een knipoog.

Verbeek stond tussen 2004 en 2008 al 173 wedstrijden aan het roer bij Heerenveen. Daarna stapte hij over naar Feyenoord, waar hij het maar een half jaar zou volhouden. Zijn laatste klus als hoofdtrainer was bij Almere City, waar hij in 2021 na 17 wedstrijden vertrok. Sindsdien zit hij zonder club.