Johan Derksen is kraakhelder als hem om eerste reactie op Vandaag Inside-rel wordt gevraagd

Johan Derksen heeft voor het eerst sinds de Vandaag Inside-uitzending van maandagavond gereageerd op de ruzie die tussen hem en René van der Gijp ontstond. Die reactie liet niet blijken dat het relletje hem erg dwarszit.

Van der Gijp pakte Derksen fel aan toen laatstgenoemde zei dat hij het een 'kutprogramma' vond. Een dag later gaf de analist een interview met De Telegraaf. “Het is van een triestigheid wat daar gebeurde", aldus Gijp.

"Ik zal vanavond ook eerlijk zeggen – en dat meen ik uit de grond van mij hart – dat ik niet meer aan tafel ga zitten met iemand die zijn eigen programma kut noemt. Dat ga ik écht niet doen.” Van der Gijp sloot niet uit dat dinsdagavond de laatste uitzending van het programma zou zijn. “Dat zou kunnen ja. Ik wil dat hij het terugneemt. Dit is krankzinnig."

Reactie Derksen

Dinsdag verzamelde het landelijk journaille, waaronder onder meer De Telegraaf, zich bij het Media Park in Hilversum, waar het programma wordt opgenomen. Derksen stond hen daar te woord. Een van de journalisten wil weten hoe de ontmoeting met Van der Gijp gaat zijn.

“Meestal zien we elkaar aan tafel pas. Dat gebeurt al een jaar of twintig zo”, reageert de Snor. “We zitten allebei in aparte kleedkamers. Ik heb geen grote ruzie”, antwoordt Derksen dan op de insinuatie dat hij en Van der Gijp een rel zouden hebben.

Mocht er niks veranderen aan de aankleding van het programma, houdt de voormalig voetballer het gauw voor gezien. “Of ik volgend seizoen blijf als er wordt vastgehouden aan dit concept? Dat zou heel dom zijn”, is Derksen helder.

“Het levert wel lekker veel geld op”, legt een PowNed-journalist hem voor. “Ja, maar ik ben 75. Je denkt toch niet dat ik zo met deze zaak bezig ben dat ik het de hele dag volg?”, vraagt Derksen aan de aanwezige journalisten.

“Ik heb vandaag twee uur voor Radio 10 moeten opnemen. Het interesseert me geen reet”, doelt Derksen op de rel. “Ik zit niet op sociale media en ik volg het ook niet. Ik doe iedere avond mijn best om nog enig plezier te hebben.”

“Je vindt er geen reet meer aan”, stelt een Telegraaf-journalist dan. “Dat concludeer jij. Laat ik het zo zeggen: het kan tien keer beter. Ik rijd niet met stoom uit mijn oren naar huis, maar wel met enige frustratie”, besluit de analyticus.