Johan Derksen is genadeloos: 'Wat een afgang... Hij maakt er een teringzooi van'

Johan Derksen heeft woensdagavond opnieuw grote onvrede uitgesproken over de rode kaart die Wouter Goes afgelopen weekeinde ontving van Bas Nijhuis. De veelbesproken centrumverdediger van AZ moest het veld ruimen na een harde tackle op Go Ahead Eagles-middenvelder Enric Llansana.

De rode prent voor Goes zorgde, naast veel ophef over een speler die toch al niet de rustigste weken meemaakt, de nodige discussie. Zijn werkgever is het in ieder geval niet eens met de drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) schorsing die de KNVB oplegt en tekent protest aan bij de KNVB.

“AZ heeft het grootste gelijk van de wereld”, is Derksen een duidelijke mening toebedeeld bij Vandaag Inside. “De KNVB wil zijn scheidsrechter niet afvallen. Als Bas Nijhuis een hele domme fout maakt, dan kan de KNVB toch partij kiezen voor een speler? Want dat is ook een KNVB-lid.”

“De KNVB had dit (de rode kaart voor Goes, red.) moeten seponeren. Het is duidelijk dat het geen overtreding was. Het was een harde tackle, maar wel fair. Die mag zo hard zijn als je zelf maar wil.”

“Ik vind het echt een afgang voor Bas en opnieuw voor de KNVB”, vervolgt de Snor zijn klaagzang over de eerder door hem geprezen arbiter. “Heel onrechtvaardig tegenover die Goes.”

“Als ik AZ was, zou ik hoger beroep aanvragen en het tot het einde procederen, want dit moet je niet accepteren”, aldus een hoorbaar gefrustreerde Derksen, die wel meteen toegeeft dat de poging van de Alkmaarders waarschijnlijk tevergeefs is.

“Een scheidsrechter hoor je dan te steunen… Wat een gelul. Bas maakt er een teringzooi van. Hij laat zich imponeren door dat gefrustreerde Deventer publiek, dat na de bekerwinst dacht dat het fan was van de beste club ter wereld. Bas bedient dat publiek door zo’n jongen rood te geven”, besluit Derksen.