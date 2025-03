Johan Derksen doet boekje open over crimineel verleden vader Dean Huijsen

Dean Huijsen is momenteel één van de meest besproken voetballers in Europa. De verdediger van Bournemouth debuteerde tegen het Nederlands elftal voor Spanje en lijkt deze zomer een toptransfer te gaan maken. Johan Derksen komt maandag in Vandaag Inside met een opmerkelijke anekdote over de vader van Huijsen.

Valentijn Driessen heeft echt genoten van Huijsen in het tweeluik van Oranje met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. ''Hij was écht geweldig. Die geeft steekballen en durft in te dribbelen. Echt een ouderwetse.''

''De vader van Huijsen kon ook aardig voetballen'', steekt Derksen van wal in de populaire talkshow. Om er direct aan toe te voegen: ''Maar die had alleen wat verkeerde vrienden.''

Derksen legt uit waarom hij die uitspraak doet. ''Die introduceerde die drie vrienden, de drie Heineken-ontvoerders, bij AZ. En de voorzitter van AZ was als de dood voor die gasten, want dat waren de ontvoerders van Freddy Heineken. Op de één of andere manier had de vader van Huijsen daar relaties mee.''

De Snor heeft het over Donny Huijsen, op 25 oktober 1973 geboren in Amsterdam. De oud-aanvaller speelde tijdens zijn loopbaan voor achtereenvolgens Ajax, Go Ahead Eagles, Haarlem, AZ en MVV Maastricht. Huijsen senior kwam één keer uit voor Jong Oranje, in 1994.

Huijsen senior, die Maradonny werd genoemd, zou bij Haarlem nauwe banden hebben onderhouden met Willem Holleeder en wijlen Cor van Hout. Dit duo was in 1983 samen met Frans Meijer en Jan Boellaard verantwoordelijk voor de ontvoering van Freddy Heineken, een geruchtmakende zaak die Nederland weken in zijn greep hield.

De oud-aanvaller werd in 2006 wegens cocaïnehandel veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, al werd hij later wel vrijgesproken. Hij vertrok later naar Spanje, waar zoon Dean bij Málaga in de jeugdopleiding kwam te spelen.