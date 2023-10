Johan Derksen denkt echte reden achter burn-out Klaas-Jan Huntelaar te weten

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 08:17 • Wessel Antes

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gereageerd op de burn-out waar Klaas-Jan Huntelaar momenteel mee kampt. Vrijdag werd bekend dat de technisch manager van Ajax zich ziek heeft gemeld bij de Amsterdamse club. Huntelaar, die een contract tot medio 2027 heeft in de Johan Cruijff ArenA, hield zich de afgelopen maanden voornamelijk bezig met jeugdcontracten.

Waar René van der Gijp en Hélène Hendriks vooral medelijden tonen, reageert Johan Derksen behoorlijk stellig. “Dit is onvrede en ergernis! Die jongen heeft alle kennis die je moet hebben voor dat vak en dan komt er een Duitser (Sven Mislintat, red.) die hem helemaal buitensluit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen denkt dat Huntelaar niet blij was met zijn nieuwe takenpakket. “Hij mag bij Jong Ajax gaan zitten en die Duitser doet alleen maar verkeerde deals.” Hendriks geeft tegengas. “Ik kan me niet voorstellen dat je dan dit naar buiten brengt als reden, dat je een burn-out hebt, terwijl je eigenlijk gewoon ontevreden bent. Dat geloof ik gewoon niet!”

De Snor haakt weer in. “Ik denk dat je van onvrede en ergernis ook een burn-out kunt krijgen. Ik krijg van dit programma ook een burn-out”, grapt Derksen. Hendriks denkt er anders over. “Het is gewoon lullig, het kan van alles zijn. Die druk bij Ajax is, hoe je het went of keert, in elke functie hoog.”

Derksen blijft achter zijn betoog staan. “Als je een binnenvetter bent qua karakter.. Al die ellende komt in je, dan ga je naar de huisarts en die man constateert dat je een burn-out hebt en er even tussenuit moet.” Hendriks is van mening dat Derksen er te licht over denkt. “Een burn-out is niet eventjes ertussenuit. Dat is echt wel heftig hoor, daar kun je zoveel klachten bij krijgen. Dat wordt echt niet zomaar gezegd.”

Van der Gijp vindt het sneu voor Huntelaar. “Vaak leg je de lat te hoog…” Tafelgast Eveline Stallaart, psycholoog en seksuoloog van beroep, geeft duiding. “Op heel veel verschillende fronten gaan dan dingen mis, het is echt niet alleen op werk. Dat denken mensen vaak. Het kan ook op allerlei andere vlakken zijn, thuis bijvoorbeeld. Soms wordt het dan teveel. Vaak is het teken van een burn-out dat je lijf aan de bel gaat trekken.”

Voetbalpraat

Ook in Voetbalpraat kwam de burn-out van Huntelaar vrijdagavond kort ter sprake. Kees Kwakman heeft het met de voormalig topspits te doen. “Hij is in een tijd ingestapt waarin het behoorlijk hectisch is geweest. Ik hoop vooral dat hij er bovenop komt, want dit lijkt me niet fijn.”