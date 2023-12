Johan Derksen: ‘Dat is echt de leukste speler op de Nederlandse velden’

Maandag, 4 december 2023 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:47

Johan Derksen is onder de indruk van Ismael Saibari. De analist van Vandaag Inside noemt de aanvallende middenvelder van PSV na zijn uitblinkersrol tegen Feyenoord (1-2 winst) 'echt de leukste speler op de Nederlandse velden'.

Saibari zat wekenlang op de bank bij PSV, maar na uitmuntende prestaties als invaller kon Peter Bosz zondag niet meer om de Marokkaans international heen. Saibari maakte midweeks een schitterend doelpunt tegen Sevilla (2-3 winst).

Bosz besloot voor de wedstrijd tegen Feyenoord om Jerdy Schouten van het middenveld terug te halen naar de defensie, zodat er in de middenlinie een plekje vrijkwam voor Saibari. De 22-jarige middenvelder maakte het belangrijke openingsdoelpunt door een voorzet van Johan Bakayoko via een goede loopactie binnen te schieten.

"René (van der Gijp, red.) had het afgelopen week al over Saibari... Die was écht goed weer!", begint Özcan Akyol in de talkshow op SBS 6. "Dat is echt de leukste speler op de Nederlandse velden intussen", reageert Derksen.

Van der Gijp ziet Saibari heel ver komen in het topvoetbal. "Ik heb gezegd: 'Saibari heeft alles wat een middenvelder moet hebben in deze tijd.' Hij heeft power, hij heeft snelheid, hij heeft kracht."

"Die dingen zijn gewoon belangrijk", weet Van der Gijp "Dat wordt gewoon een hele grote speler denk ik." Eus vraagt: "Hoe groot kan hij worden?" Van der Gijp reageert: "Zoals Mohammed Kudus denk ik. Gewoon een goede speler."

Ajax verkocht Kudus afgelopen zomer voor 43 miljoen euro aan West Ham United, waar de Ghanese aanvallende middenvelder al enkele fantastische doelpunten maakte. Na een wat moeizaam begin lijkt Kudus nu een vaste basisspeler bij West Ham.