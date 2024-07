Johan Derksen brandt suggestie over nieuwe club Memphis Depay direct af: ‘Nee joh’

Johan Derksen verwacht niet dat Memphis Depay hoeft te rekenen op een club uit een grote Europese competitie. De analist ziet de momenteel clubloze aanvaller alleen nog opduiken in Turkije of Saudi-Arabië.

"Maar denken jullie dat Memphis nog een club krijgt? Een goede club", wilde Derksen zondag in Vandaag Inside Oranje weten van zijn tafelgenoten. "Nee", was het duidelijke antwoord van René van der Gijp. "Die krijgt geen goede club meer."

"Als Memphis gewoon naar een goede club gaat... En dan praat je niet over Liverpool of wat dan ook. Maar als hij naar een goede club gaat, dan is het een uitstekende spits", voegde Dick Advocaat daar aan toe. Van der Gijp vroeg zich direct of wat 'een goede club' is voor de aanvaller.

"Spurs?", vroeg Advocaat zich hardop af. "Nee joh, daar kan hij niet in mee, man", kapte Derksen de suggestie van de bondscoach van Curaçao direct af. "Dat tempo kan hij helemaal niet bijbenen."

"Het is een rotjaar voor hem geweest. Maar als Memphis fit is, is hij de beste spits van Nederland", zei Advocaat tot slot ter verdediging van Memphis. "Hij zal toch wel weer een keer fit worden?"

De voormalig bondscoach ziet de Saudische competitie wel als een optie voor Memphis. "Dat kan natuurlijk ook nog." Derksen was het daar mee eens. "Ik denk dat dat het beste voor hem is. Want hij kan in Engeland niet meer mee."

"Ik denk dat hij überhaupt niet meekan in de Europese top. Turkije zou nog kunnen. Maar hij kan beter de poen pakken in Saudi-Arabië. Dan is hij helemaal uit de brand", aldus Derksen.

