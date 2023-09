Johan Derksen: ‘Als ik MaurIce Steijn was, zou ik zeggen: ik heb hem niet nodig’

Donderdag, 28 september 2023 om 23:54 • Tom Rofekamp

Johan Derksen raadt Maurice Steijn af om Henk ten Cate als adviseur in de arm te nemen. De Telegraaf droeg laatstgenoemde voor als ideale man om het hachje van de Ajax-trainer te redden. Derksen denkt echter niet dat de sportieve malaise Steijn te verwijten valt. "Hij heeft allemaal middelmatige spelers om zich heen."

Mike Verweij en Valentijn Driessen schoven Ten Cate donderdag als ideale helper van Steijn naar voren. "Anders lijkt het een kwestie van aftellen tot de Hagenaar het veld ruimt in de Johan Cruijff ArenA", zo stelde het duo in De Telegraaf. Derksen begrijpt niet waarom Steijn zo onder vuur ligt. "Als ik die trainer was zou ik zeggen: 'Ik heb Henk ten Cate niet nodig.' Die jongen heeft zich bij Sparta heel goed gered met middelmatig materiaal. Nou, hij heeft nu allemaal middelmatige spelers om zich heen", betoogt de analist bij Vandaag Inside.

Tafelgenoot René van der Gijp dient Derksen van repliek. "Het probleem is natuurlijk wel dat Steijn al een goede drie maanden bezig is bij Ajax en jongens als Berghuis hem ook al drie maanden aan het woord gehoord hebben. Spelers hebben niet lang nodig om te zeggen: 'Het is niet veel'." Derksen reageert: "Berghuis – en Bergwijn, dat is ook een goede voetballer – zouden zich ook moeten realiseren dat die trainer gewoon kansloos is omdat ze met negen nobody's moeten voetballen."

"Je kunt dit elftal met geen enkele opdracht de wei in sturen. Ik moet nog zien of ze zondag van RKC winnen", sluit Derksen af. Volgens het Algemeen Dagblad krijgt Steijn in ieder geval nog tot komende interlandperiode de kans om het tij te keren. In die tijd speelt Ajax tegen RKC Waalwijk (uit), AEK Athene (uit) en AZ (thuis).