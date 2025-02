Johan Boskamp is heel duidelijk: 'Hij is iets te geil op zichzelf'

Johan Boskamp vindt de vraag wie de beste voetballer aller tijden is lastig te beantwoorden. De 76-jarige oud-middenvelder van onder meer Feyenoord doet in gesprek met Het Belang van Limburg toch een poging.

Cristiano Ronaldo baarde onlangs opzien door zichzelf op de Spaanse televisie aan te wijzen als de goat (greatest of all time). "Mensen kunnen van Messi, Maradona of Pelé houden, en dat respecteer ik. Maar ik ben de meest complete", aldus Ronaldo bij laSexta. "Ik ben snel, sterk, scoor met rechts, links én het hoofd... Of ik de beste speler ooit ben? Ik denk het wel."

Boskamp reageert op de uitspraken van Ronaldo. "Het is een kanjer, maar de beste ooit? Ik vind het moeilijk om spelers uit verschillende generaties met elkaar te vergelijken. George Best, Pélé, Di Stefano, Cruijff, Maradona, Ronaldinho, Messi, Ronaldo... Allemaal wereldvoetballers."

Het is algemeen bekend dat Boskamp enorm groot fan van Messi is. "Persoonlijk schat ik het talent van Messi hoger in, maar dat doet niets af van de klasse van Ronaldo. Alleen mag-ie wel eens stoppen met zichzelf te kietelen. Hij is net iets te geil op zichzelf. Zeker voor een veertiger."

René van der Gijp reageerde afgelopen week in Vandaag Inside eveneens op de opmerkelijke quotes van Ronaldo. "Ik zou dat niet snel over mezelf zeggen, dat je de allerbeste bent", aldus Van der Gijp. "Die twee (Ronaldo en Messi, red.) waren wel buitenaards. Dat gaat nooit meer gebeuren, zoveel goals en zo lang dat niveau. Ze zijn ook weinig geblesseerd geweest."

Van der Gijp vindt Messi de allerbeste. "Bij hem ziet het er zo natuurlijk uit. Die had hetzelfde als Maradona. Dat doet bijna pijn om naar te kijken."