Niet alleen Al-Hilal, maar ook Nottingham Forest heeft deze zomer een poging gedaan om Johan Bakayoko over te nemen van PSV. De 21-jarige aanvaller is echter nog steeds actief in het Philips Stadion, en PSV hoopt zelfs dat het tot overeenstemming komt met de Belg over een contractverlenging.

In juli werd bekend dat Bakayoko de mogelijkheid had om over te stappen naar het Saudi-Arabische Al-Hilal. Zelf zag hij een overstap naar het Midden-Oosten niet zitten, maakte het Eindhovens Dagblad toen al bekend.

De Telegraaf weet nu te melden dat de aanvaller ook een 'zeer lucratieve aanbieding' van Nottingham Forest heeft gekregen. Bakayoko wil volgens de krant echter wachten ‘tot zich een optie aandient die behalve financieel ook sportief aan zijn verwachtingen beantwoordt’.

De kans wordt daardoor steeds groter dat de buitenspeler ook komend seizoen het shirt van PSV draagt. Bakayoko ligt tot medio 2026 vast in Eindhoven, en de regerend landskampioen wil daar graag nog een jaar aan toevoegen volgens meerdere media.

De bedoeling van PSV is dus om het contract van Bakayoko op te waarderen en te verlengen tot medio 2027. De Belgisch international denkt momenteel na over dat voorstel.

Olivier Boscagli

Een speler waarvan de kans een stuk groter is dat hij de komende dagen nog vertrekt, is Olivier Boscagli. De geboren Monegask staat in de nadrukkelijke belangstelling van Brighton & Hove Albion.

Zelf wil Boscagli de overstap naar de Premier League graag maken. Het is echter de vraag of beide clubs de komende dagen nog een akkoord weten te bereiken over de transfersom voor de verdediger.