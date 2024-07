Johan Bakayoko kan veelvoud verdienen van huidige salaris bij PSV, maar is niet te verleiden

Johan Bakayoko heeft de mogelijkheid om zijn carrière te vervolgen in Saudi-Arabië. Al-Hilal onderneemt serieuze pogingen om de vleugelspeler weg te plukken bij PSV, maar gaat daar niet in slagen, verzekert het Eindhovens Dagblad.

Bakayoko is namelijk allerminst van plan om naar het Midden-Oosten te verhuizen. De aanvaller van PSV wil naar de absolute top, een club uit een Europese topcompetitie. Ook een extra jaar in Eindhoven behoort tot de mogelijkheden.

"Bakayoko kon zijn salaris zo ongeveer zelf invullen en een bedrag met vele nullen opstrijken, maar dat vindt hij volgens bronnen in zijn omgeving totaal niet interessant", schetst Rik Elfrink de interesse van Al-Hilal.

Ook PSV had een flink bedrag kunnen opstrijken met een transfer van Bakayoko. De Belg wordt beschouwd als speler die het meeste geld in het laatje kan brengen deze zomer. Op welke som PSV mikt is niet bekend.

Bakayoko is jong, heeft een goed seizoen achter de rug en beschikt nog over een contract tot medio 2026, waardoor geïnteresseerde clubs diep in de buidel moeten tasten.

"Als ik uit Eindhoven zou vertrekken, is dat alleen naar een club die net als PSV om de prijzen speelt", sprak Bakayoko woensdag in het Eindhovens Dagblad. "Kampioen worden is wat ik wil. En de Champions League winnen. Daar heb ik de kwaliteiten voor.”

"Maar ook PSV is een topclub, zeker als veel spelers van vorig seizoen blijven. En het is leuk hier. Ja, echt. Leuk. Ik denk dat ik nog nooit een moment heb uitgestraald dat ik hier met tegenzin speel."

