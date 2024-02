Joey Veerman raakt geblesseerd en mist waarschijnlijk topper PSV - Feyenoord

Joey Veerman gaat mogelijk het duel met Feyenoord missen, zo laat Rik Elfrink donderdag weten via X. De middenvelder van PSV miste de openingsfase van de tweede seizoenshelft al en nu lijkt er opnieuw een cruciale wedstrijd aan hem voorbij te gaan.

“De inzetbaarheid van Joey Veerman bij PSV in de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord is hoogst twijfelachtig”, zo schrijft Elfrink.

Veerman heeft een spierblessure opgelopen op de training van donderdag en de kans is groot dat hij niet zal aantreden in de topper van komende zondag. Over de inzetbaarheid van de middenvelder voor het Champions League-duel met Borussia Dortmund op 13 maart, zegt Elfrink niets.

“De situatie met Veerman komt voor PSV enorm ongelegen. Er is wel hoop dat de blessure niet al te ernstig is en dat hij snel weer in actie kan komen. Wat er precies aan de hand is, wordt door niemand officieel gedeeld.”

“PSV zelf kan op dit moment niet reageren, maar trainer Peter Bosz vertelt vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord wel over de staat van zijn ploeg”, aldus Elfrink.

Naast Veerman zal PSV waarschijnlijk ook niet kunnen beschikken over Ismael Saibari. De middenvelder is nog altijd niet fit genoeg om in actie te komen.

Verder krijgen de Eindhovenaren wel goed nieuws over Guus Til, die zondag juist wel weer inzetbaar is. Ook Malik Tillman en Jerdy Schouten kunnen naar alle waarschijnlijkheid spelen.

