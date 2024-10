Joey Veerman raakte eind september geblesseerd aan zijn lies en donderdag werd duidelijk dat de middenvelder van PSV nog minstens een maand uit de roulatie is. Veerman vertelt nu zelf voor het eerst hoe het revalidatieproces verloopt en wanneer hij eventueel kan terugkeren.

''We wisten al wel dat het richting die twee maanden ging'', onthult Veerman vrijdag op de website van PSV. ''Er werd gecommuniceerd dat het minimaal een maand was. Dat klopte in principe ook.''

''Alleen, doordat ik die extra week pijn heb gehad, gaat het denk ik toch wel één of twee weken langer duren dan ik zelf had gehoopt'', baalt Veerman van de langere absentie. ''Dus dan kom je wel op die twee maanden of langer uit.''

De Volendammer gaat daarna in op de vraag waarom de herstelperiode langer in beslag neemt. ''Het ligt aan de pijn die ik bleef houden. Bij vorige spierblessures die ik zelf heb gehad, was de pijn na twee, drie dagen weg.''

''Maar hier bleef het eigenlijk twee weken aanhouden. Dat voelde niet lekker. Het begon met die ontsteking. Maar het gaat nu alweer een stuk beter'', blijft Veerman optimistisch naar de toekomst kijken.

De middenvelder hoopt zo snel mogelijk zijn rentree te kunnen maken in het shirt van PSV. ''We zijn bezig in de gym en het zwembad. En als het goed gaat, komen er weer loopvormen en krachttraining bij. Zo ga je zachtjes aan weer de lucht in.''

Veerman mist onder meer de Champions League-duels met Paris Saint-Germain en Girona en de Eredivisie-topper tegen Ajax. ''Vorig jaar had ik ook al die problemen. Dat ik twee keer Feyenoord en één keer Ajax miste. Met de Champions League-wedstrijden erbij is het wel zwaar om op de tribune te zitten en dat Champions League-liedje te horen. Dat is wel pittig, dat is niet fijn.''