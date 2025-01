Joey Veerman is woest en moet zich inhouden voor de camera

Joey Veerman is net als Luuk de Jong woest op arbiter István Kovács. De scheidsrechter gaf in het duel tussen Rode Ster Belgrado en PSV in de tweede helft een directe rode kaart aan Ryan Flamingo na een nauwelijks waarneembare overtreding. “Ik heb dingen in de KKD gezien, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Veerman na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

PSV kroop dinsdagavond door het oog van de naald in de Champions League. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van Peter Bosz met een 0-3 voorsprong op Rode Ster Belgrado ging rusten, maar in de tweede helft werd het - mede door de rode kaart voor Flamingo - nog razendspannend.

De Serviërs kwamen terug in de wedstrijd, maar sleepten geen punt meer uit het vuur: 2-3. Dankzij de zege is PSV dicht bij een plek in de tussenronde van het miljardenbal. Na afloop is Veerman blij met de drie punten, maar hij is woest om het besluit van Kovács.

In de 52ste speelminuut leek er niets aan de hand toen Flamingo de bal veroverde vlak voor het eigen zestienmetergebied. Arbiter István Kovács zag in de verdedigende actie van de PSV-verdediger echter een zware overtreding op een doorgebroken speler, waardoor Flamingo direct rood kreeg. De VAR greep niet in.

“We speelden een geweldige eerste helft, maar het kantelpunt was een schandalige rode kaart”, zo begint Veerman. “En er waren nog wel meer twijfelgevalletjes, laat ik het zo noemen voordat we weer een boete krijgen.”

“Het was echt... Ik heb ze in de KKD weleens gezien, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Tegenwoordig heb je de regel dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten. Maar je mag ook niet meer normaal praten. Het is net alsof je tegen een dictator staat te praten.”

“Elke keer zegt hij dat je niet tegen hem mag praten. Het verpest wel een beetje de communicatie in het veld. Het is uiteindelijk wel geweldig dat we hem over de streep trekken, al was het flink billenknijpen. Geweldige overwinning, absoluut”, aldus Veerman.