Joey Veerman: ‘Geen gevoel meer bij Volendam door wat er gebeurt’

Donderdag, 28 september 2023 om 09:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Joey Veerman heeft zich kritisch uitgelaten over de situatie bij FC Volendam. De middenvelder van PSV, geboren en getogen in het vissersdorp, zei woensdagavond tijdens de persconferentie na het gewonnen competitieduel met Go Ahead Eagles (3-0) dat het gevoel voor zijn jeugdliefde is afgenomen. Aanleiding is de bestuurlijke onrust en het feit dat er steeds minder spelers uit Volendam onder contract staan.

Veerman staat zaterdagavond met PSV tegenover Volendam. De middenvelder ziet het weerzien met zijn voormalige club niet als een bijzondere aangelegenheid. "De club Volendam heb ik een warm gevoel bij, maar op dit moment eigenlijk helemaal niet door wat daar allemaal gebeurt. Dat is wel een stuk minder geworden. Ik kijk meer uit naar de wedstrijd tegen Sevilla."

Een van de aanwezige journalisten is benieuwd wat Veerman exact bedoelde met 'wat er bij Volendam gebeurt'. "Er is heel veel over gezegd en geschreven", gaat Veerman verder. "Volgens mij weet jij heel goed wat er bij Volendam gebeurt. Dat is niet aan mij om daar inhoudelijk over te praten. Vorig jaar was dat wel anders."

Vermoedelijk doelt de middenvelder van PSV onder meer op het vertrek van zijn vriend Henk Veerman. De spits hoefde afgelopen seizoen onder Wim Jonk niet altijd te rekenen op een basisplaats en vertrok deze zomer op huurbasis naar ADO Den Haag. Zonder dat Veerman er zelf weet van had was de club uit het vissersdorp al akkoord met de eerstedivisionist.

Joey Veerman: "Vorig jaar zaten er nog veel Volendammers in het team, dat is nu heel anders", aldus de Oranje-international, die vindt dat PSV maar één taak heeft zaterdag. "Wij willen die wedstrijd gewoon winnen. Het is leuk dat er veel mensen komen kijken uit Volendam en veel mensen het duel op televisie zien, maar verder zit daar niet heel veel gevoel meer bij voor mij."