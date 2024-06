Joep Schreuder begint in interviews met Duits duo plots over Wout Weghorst

Niclas Füllkrug was zondagavond weer belangrijk voor Duitsland. Met zijn rake kopbal redde hij in extremis een punt voor Duitsland tegen Zwitserland. NOS-presentator Joep Schreuder trekt de vergelijking met een andere spits die een belangrijk, laat doelpunt maakte dit EK: Wout Weghorst.

"De kwaliteit van een pinchhitter is dat hij er staat als hij nodig is", antwoordt de spits van Borussia Dortmund desgevraagd. "Je weet nooit zeker dat er een doelkans komt, maar als die zich aandient, moet je daar zijn."

Dan begint Schreuder onmiddellijk over Weghorst. De aan Ajax gelinkte spits maakte in het openingsduel van het Nederlands elftal met Polen een late, winnende goal. Door die 1-2 zege is Oranje vrijwel zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"In Nederland voeren we de discussie over Wout Weghorst", legt Schreuder de spits voor. "Dat is ook een goede pinchhitter, net als jij. Maar hij is ook een beetje ongeduldig. Ben jij dat ook?"

"Nee", antwoordt Füllkrug duidelijk, bijgenaamd Lücke ('gat') vanwege het gat tussen zijn voorste tanden. "De trainer (Julian Nagelsmann, red.) heeft van tevoren alles met ons afgesproken. Iedere speler wil natuurlijk iedere wedstrijd spelen."

"Ik ben ook een voorstander van een echte, sterke nummer negen, omdat het maken van doelpunten heel belangrijk is. Het is dan ook mooi als het goed uitpakt", doelt de spits op zijn treffer. Schreuder moet van Füllkrug overigens nog de 'warme groeten' doen aan de mannen aan tafel bij Studio Fußball .

Eerder in de uitzending wordt ook Robert Andrich voor de camera getrokken. De controleur wordt krijgt ook de vergelijking tussen Weghorst en Füllkrug voor de kiezen. "Het is heel belangrijk dat wij een spits op de bank hebben zitten die doelpunten kan maken", weet Andrich.

"Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor David Raum, die de hele flank bestrijkt en de assist gaf als invaller. Dit is wat het Duitse elftal nodig heeft en wat extreem goed is voor ons", looft de Bayer Leverkusen-middenvelder de reserves van de ploeg.

“We hebben denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld", analyseert Andrich het gelijke spel. "We waren zeer dominant en op het eind werden we daarvoor ook beloond. We zijn rustig gebleven, hebben denk ik goede mogelijkheden gehad





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties