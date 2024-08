João Félix komt door geklapte transfer plots in beeld bij Europese topclub

João Félix keert deze zomer mogelijk terug bij Chelsea. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zijn de Londenaren met Atlético Madrid in gesprek over een overstap van de Portugees.

En dat heeft alles te maken met de geklapte transfer van Samu Omorodion. De twintigjarige Spaanse spits, ook speler van Atleti, leek hard op weg naar Stamford Bridge.

Die deal ging echter op het allerlaatste moment niet door. Chelsea wenst alsnog een extra aanvaller te presenteren in de komende weken en heeft zich daarom gemeld voor Félix.

De 24-jarige multifunctionele voorhoedespeler kwam de tweede helft van het seizoen 2022/23 al op huurbasis uit voor Chelsea. Destijds was er de mogelijkheid voor een definitieve transfer naar Londen, maar daar stak toenmalig trainer Mauricio Pochettino een stokje voor.

De Argentijn heeft Chelsea inmiddels verlaten en zijn vervanger, Enzo Maresca, heeft wél oren naar een samenwerking met Félix. Zodoende hebben the Blues zich zondag weer gemeld in de Spaanse hoofdstad.

Vooralsnog is het niet duidelijk of Chelsea mikt op een permanente of tijdelijke transfer. De 41-voudig Portugees international heeft bij Atlético nog een contract tot medio 2029 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van dertig miljoen euro.

Afgelopen seizoen speelde Félix op huurbasis voor FC Barcelona. Bij Blaugrana kwam hij in 44 wedstrijden tot 10 goals en 6 assists. Barça staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een langer verblijf van de creatieveling, maar momenteel geeft het de voorkeur aan andere aanvallende targets.