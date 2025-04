Jeugdspeler Feyenoord deelt foto vanaf de F-side tijdens Ajax - NAC Breda, fans reageren boos

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-jeugdspeler Quinten Zwartjes, die zondag toeschouwer was bij Ajax - NAC Breda (3-1).

Zwartjes speelt wekelijks zijn wedstrijden voor de Onder 16 van Feyenoord, maar zondag was hij dus aanwezig op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - NAC.

Daarbij deelde hij een foto vanuit de F-side, waar de fanatieke aanhang van de Amsterdammers zich bevindt. Die foto komt hem op veel kritiek te staan op X, waar veel Feyenoord-fans het voornamelijk een onhandige en domme actie vinden.

"Handige post voor een jeugdspeler van Feyenoord!", reageert iemand. "Dit soort gastjes hebben oprecht een iq van onder de 20", schrijft een ander weer.

Dat is niet het enige. Naast de foto die Zwartjes plaatste, volgt hij namelijk ook meerdere Ajax-spelers. Hij lijkt er dus geen geheim van te maken supporter te zijn van de Amsterdamse club. Op X maken gebruikers de vergelijking met Jorrel Hato, die in zijn jeugd supporter van Feyenoord was.