Jesús Navas (38) stopt definitief: 'Ik heb het gevoel dat ik het niet meer aankan'

Jesús Navas heeft definitief besloten aan het einde van het kalenderjaar zijn kicksen aan de wilgen de hangen. Het clubicoon van Sevilla vertelt in gesprek met Canal Sur Radio dat zijn lichaam steeds meer tegen begint te stribbelen en, hoe moeilijk het ook is, voetbal vaarwel moet zeggen. "Hopelijk houd ik het tot december vol."

Navas, die eind november zijn 39ste verjaardag viert, leek aan het begin van het seizoen weg te gaan bij Sevilla. Zijn afscheid werd al aangekondigd, maar toch kwam het van een langer dienstverband tussen de twee partijen. Navas tekende een spelerscontract tot en met 31 december dit jaar, waarna hij een rol in de directie zou vertolken.

Navas levert ondanks zijn respectabele voetballeeftijd bijna wekelijks een sportieve bijdrage voor Sevilla. Zo was hij afgelopen zaterdag verantwoordelijk voor de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Getafe, waarmee hij Sevilla naar zijn eerste overwinning van het seizoen schoot. Binnen de club hebben mensen geprobeerd hem te overtuigen door te gaan tot het einde van het seizoen, maar dat zit er niet in.

“Ik kan er niet meer tegen, ik heb besloten”, klinkt het uit de mond van de 56-voudig Spaans international. Navas heeft last van ernstige heupklachten, die hem hebben doen besluiten definitief te stoppen. “Ik heb al vier jaar met deze situatie te maken. Het is vermoeiend, het wordt steeds intenser.”

“Het is ingewikkeld: als een wedstrijd klaar is, kan ik twee dagen niet lopen. Soms zelfs drie, wat het ingewikkeld maakt. Deze zes maanden waren een hele grote uitdaging voor mij, maar ik wilde bij het team zijn. Hopelijk kan ik het volhouden tot december, want elke wedstrijd begint moeilijk te worden.”

Navas vertelt dat zijn familie hem heeft moeten helpen overtuigen afscheid te nemen van het voetbal. "Mijn leven bestaat uit voetbal, ik weet dat het heel moeilijk zal zijn. Ik heb deze beslissing genomen omdat het iets fysieks is. Jullie kennen mij allemaal, ik houd van de sport, maar het wordt steeds lastiger en ik wil straks niet zeggen dat ik niet met mijn kinderen kan spelen. Elke dag zit ik in deze spagaat, maar ik heb het gevoel dat ik het niet meer aankan."

"Ik zal altijd bij mijn teamgenoten zijn. Zelfs als ik weg ben, zullen ze mij voelen. Ik ben niet iemand die veel praat, maar ik denk dat mijn erfenis zal zijn dat ik altijd alles geef. Dat houden ze in gedachten. Ik heb alles gegeven. Ik train al twintig jaar, ook al heb ik pijn." De laatste tijd heeft Navas niet altijd meer mee kunnen trainen. "Dat doet me pijn."

Navas speelde tot op heden 692 duels voor Sevilla, waarmee hij onder meer viermaal de UEFA Cup/Europa League won. Met het nationale team werd hij in 2010 wereldkampioen. In 2008 en 2012 kroonde hij zich met la Furia Roja tot Europees kampioen.