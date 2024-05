Jeremiah St. Juste vertolkt absolute hoofdrol in Portugese bekerfinale

FC Porto heeft zondagavond ten koste van Sporting Portugal de Taça de Portugal veroverd. De ploeg van trainer Sérgio Conceição keek door een rake kopbal van Jeremiah St. Juste tegen een 1-0 achterstand aan, maar stelde, mede dankzij een rode kaart voor St. Juste, orde op zaken: 2-1.

Aan de kant van FC Porto begon Francisco Conceição als rechtsbuiten. De aanvaller vormde de aanval met drie Brazilianen: Pepê, Wenderson Galeno en Evanilson. Jorge Sánchez maakte geel deel uit van de selectie.

Bij Sporting was St. Juste één van de drie centrumverdedigers. In het 3-4-3-systeem van trainer Rúben Amorim waren Pedro Gonçalves, Viktor Gyökeres en Francisco Trincão de aanvallende pionnen.

Beide ploegen lieten zich gelden in de openingsfase. Zo leverde een afstandsschot van St. Juste net niets op en was Galeno meerdere keren dreigend namens Porto.

Na twintig minuten wist Sporting de voorsprong te grijpen. Gonçalves slingerde een hoekschop voor tot bij de tweede paal, waar St. Juste het hoogst sprong en binnenkopte in de korte hoek: 0-1.

Lang kon Sporting niet genieten van de voorsprong. Een kleine vijf minuten na de openingstreffer wist Porto al de gelijkmaker te produceren, toen Evanilson een opgelegde kans niet liet liggen en kalmpjes binnenschoof: 1-1.

Het werd nog erger voor landskampioen Sporting, toen Galeno de diepte in werd gestuurd en naar de grond ging na licht contact met St. Juste. Arbiter Fábio Veríssimo oordeelde dat de Nederlander een doorgebroken speler had neergehaald en toonde hem een directe rode kaart.

Met elf tegen tien lag het initiatief bij Porto, dat op slag van rust dicht bij de voorsprong kwam. João Mário bediende Gonçalves, die veel meer had moeten doen met de geboden ruimte in de zestien en over schoot.

Na de onderbreking hield Sporting knap stand en kreeg het halverwege de tweede helft zelfs de mogelijkheid om op voorsprong te komen. De kopbal van Sebastian Coates vloog ternauwernood over.

Geen van beide ploegen wist tot het einde van de reguliere speeltijd tot scoren te komen, waardoor een verlenging en een eventuele strafschoppenserie de winnaar moest bepalen.

In die verlenging maakte Mehdi Taremi in de honderdste minuut het winnende doelpunt. De Iraniër, komend seizoen actief bij Inter, benutte een strafschop, die werd toegekend na onbesuisd uitkomen van doelman Diogo Pinto: 2-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties