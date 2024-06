Jerdy Schouten, Yankuba Minteh en Ferdi Kadioglu staan allemaal op het lijstje bij dezelfde topclub

Jerdy Schouten, Yankuba Minteh en Ferdi Kadioglu staan op het lijstje van Borussia Dortmund-trainer Nuri Sahin. Dat weet Patrick Berger van Sky Deutschland te melden. Sahin werd afgelopen week aangesteld als nieuwe trainer van de Duitse club, en heeft dus meerdere (voormalig) Eredivisionisten op het oog.

Sahin was sinds januari assistent van Edin Terzic. Laatstgenoemde maakte afgelopen week echter onverwacht bekend te vertrekken bij die Borussen, waarna bekend werd dat Sahin het stokje van hem overneemt.

Dortmund is nu volop bezig om de selectie voor komend seizoen vorm te geven. Sahin heeft met onder meer Schouten, Minteh en Kadioglu een aantal voor Nederland bekende namen op zijn lijstje.

Minteh werd afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd van Newcastle United, en keert deze zomer in principe terug naar Engeland. Toch zou het volgens Berger dus best kunnen dat hij daar niet lang blijft, al is een overstap naar Dortmund nog allesbehalve zeker.

“Minteh, die op huurbasis bij Feyenoord indrukte maakte en nu terugkeert naar Newcastle, is een van de kandidaten voor op de vleugels”, aldus Berger, die daar wel aan toevoegt dat het afhangt wat er met de andere vleugelspelers gebeurt.

Zo is het ook nog mogelijk dat Dortmund Jadon Sancho overneemt van Manchester United, en is het niet zeker of Donyell Malen en Karim Adeyemi blijven. Afhankelijk daarvan zal Dortmund al dan niet actie ondernemen in de strijd om Minteh of een andere vleugelspeler.

Schouten, die nog tot medio 2028 vastligt bij PSV, werd in maart ook al aan Dortmund gelinkt door Berger. Turks international Ferdi Kadioglu, die in Nederland bij NEC speelde, heeft nog een contract tot medio 2026 vast bij Fenerbahçe. Beide spelers zijn momenteel actief op het EK.

