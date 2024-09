Jaydon Banel en Christian Rasmussen verschijnen aan aftrap van Ajax - RKC: Wout Weghorst ontbreekt

De opstelling van Ajax voor het duel met hekkensluiter RKC Waalwijk is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest ervoor om te starten met Branco van den Boomen, Davy Klaassen en Jaydon Banel en Christian Rasmussen. De wedstrijd in het Mandemakers Stadion begint om 16:45 uur en is live te zien is op ESPN 2.

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax en gaat samen met verdedigers Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato proberen de nul te houden.

Kenneth Taylor is de enige die ten opzichte van het driemansmiddenveld van de wedstrijd tegen Besiktas (4-0 winst) wederom in de basis start. Van den Boomen neemt de plek in van Jordan Henderson, terwijl Klaassen de vervanger is van Kian Fitz-Jim.

In de punt van de aanval start Brian Brobbey voor het tweede duel op rij, Waardoor Chuba Akpom op zijn beurt moet wachten. Wout Weghorst ontbreekt in Waalwijk - net als Anton Gaaei - wegens een blessure.

Opvallend genoeg kiest Farioli op de flanken voor de jeugdige Rasmussen en Banel. De Deense aanvaller kende een goede invalbeurt tegen Besiktas en wordt daar nu voor beloond. Bertrand Traoré en Mika Godts nemen allebei plaats op de reservebank.

Ajax speelde donderdag misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Het moet de club het nodige vertrouwen geven om na het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles weer een zege te boeken in de Eredivisie.

Bij RKC kan Mohamed Ihattaren zijn rentree op de velden maken. De voormalig Ajacied begint op de bank en als hij minuten maakt, zou dat voor het eerst sinds 6 mei 2022 zijn. Toen speelde hij namens Jong Ajax tegen De Graafschap.

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Lelieveld, Van Gelderen, Van den Buijs, Familia-Castillo; Weidmann, Van de Loo, Oukili; Cleonise, Zawada, Lokesa.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Banel.