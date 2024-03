90-jarige oma wist gijzeling Hamas te voorkomen door ontboezeming over Messi

Een negentigjarige Argentijnse vrouw werd op 7 oktober 2023 naar eigen zeggen gespaard door een lid van Hamas na een ontboezeming over Lionel Messi. Het is een ongelofelijk, maar waargebeurd verhaal. De naar Israël geëmigreerde Esther Cuño zag Hamas-strijders vorig jaar haar huis binnenvallen.

De hoogbejaarde vrouw woonde samen met haar familie in de kibboets Nir Oz toen strijders van Hamas daar op 7 oktober 2023 binnenvielen. Acht van haar familieleden werden ontvoerd door de terreurbeweging, maar Cuño zelf dus niet.

In de Spaanse documentaire ‘Voces del 7 de octubre’ - waarin Spaanstalige immigranten praten over de heftige gebeurtenissen die ze die dag meemaakten - doet Cuño haar verhaal.

“Ze vroegen waar m’n familie was”, vertelt ze. “Ik heb geen familie, ik ben alleen”, liet de negentigjarige vrouw vervolgens aan de terroristen weten. “Ga maar kijken, check het huis. Jullie zullen niemand vinden.” Verder zei Cuño de twee mannen ook dat ze hun taal niet begreep. De Hamas-strijders praatten Arabisch, terwijl de oude vrouw enkel een woordje Hebreeuws verstaat. “Ik zei ze dat ik enkel Argentijns Spaans spreek.”

Het gesprek kreeg daarop een nieuwe wending. “De man wilde weten wat Argentinië was”, aldus Cuño. Daarop kwam Messi plotseling ter sprake.

“‘Kijk je soms voetbal? Ik kom uit hetzelfde land als Lionel Messi’, zei ik. De man zei dat hij van Messi houdt, hij legde zijn arm op m’n schouder, gaf me z’n geweer en we namen een foto. Daarna vertrokken ze.” Die foto is uiteindelijk viraal gegaan.

Waar Cuño een gijzeling wist te voorkomen, gold dat niet voor haar familie. In de documentaire doet ze daarom nog een oproep aan Messi. “Hopelijk ziet hij dit en beseft hij dat ik dankzij hem gespaard werd. Ik zou Messi ook willen vragen om mijn kleinkinderen te helpen. David en Ariel zijn goeie jongens. Ik vraag Messi om voor hen te bidden, ze zijn goud waard.”

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties