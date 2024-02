Janssen en El Ahmadi oordelen hard over basisdebuut Ueda bij Feyenoord

Ayase Ueda heeft bij zijn basisdebuut voor Feyenoord geen indruk weten te maken op het analistengilde in Nederland. De spits van Feyenoord, die door de blessure van Santiago Gimenez een kans kreerg, kwam er nauwelijks aan te pas tegen het zeer defensief ingestelde Sparta Rotterdam (2-0 winst). "Hij was heel matig", oordeelt Theo Janssen bij Studio Voetbal.

Gimenez heeft last van zijn kuit, zo meldde Arne Slot na afloop van het duel met Sparta tegenover de NOS. "Ik kan nog niet met zekerheid zeggen of hij tegen AS Roma kan spelen donderdag", aldus de trainer van Feyenoord.

Volgens Janssen is het meespelen van Gimenez van groot belang. "Zeker als je ziet hoe het vandaag ging met Ueda in de spits", aldus de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax.

“In de combinatie was hij eigenlijk niet betrokken", vervolgt Janssen. "Als hij wel een bal kreeg, verspeelde hij die eigenlijk telkens. Voor het doel hebben we hem niet gezien. Hij was vandaag onzichtbaar, dus dat gaat een groot verschil maken. Giménez speelt de laatste weken ook niet geweldig, maar is wel een jongen die goals kan maken. Feyenoord heeft hem zeker nodig."

Bij de collega's van ESPN zag Karim El Ahmadi vergelijkbare dingen. "Hij had één goede loopactie aan het eind van de wedstrijd. Daarbij schoot hij de bal uit een moeilijke hoek aardig in." Doelman Nick Olij kon redding brengen.

"Maar voor de rest was het niet veel wat hij liet zien vandaag", stelt El Ahmadi in Dit was het Weekend. "Het was ook wel moeilijk voor hem, de manier waarop Sparta speelde. Hij had ook wel een paar momenten, drie of vier keer, dat hij ballen verkeerd kaatste."

Kenneth Perez, die ook aanwezig in het ESPN-programma, vindt het te vroeg om te oordelen over Ueda. "Het was heel compact vandaag", aldus de Deen. "Wat hij niet doet, en dat vind ik een goede eigenschap van een spits, is uitzakken naar links en rechts als hij geen ballen krijgt. Trainers willen in het algemeen dat je gewoon in de as blijft spelen. Dat deed hij wel, alleen dat betekent wel dat je heel erg afhankelijk bent van aanvoer. Als je uitzakt lijk je actiever, maar dat is niet altijd goed voor het elftal."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt: "Ik had er meer van verwacht in ieder geval, jij niet?" Perez reageert mild: "Ik wil hem beoordelen in een wedstrijd waarin er wat meer ruimte ligt. Dan kun je echt zien hoe zijn aannames zijn en dergelijke. Nu is het heel compact en heeft hij bijna geen bal gehad."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties