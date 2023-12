Jansen voorziet problemen voor Ajax in transferperiode: ‘Mensen vergeten dat’

Als Ajax er over nadenkt om in de winter alweer afscheid te nemen van Georges Mikautadze en Gastón Ávila, dan kan het nog wel eens bedrogen uitkomen. Volgens de FIFA-reglementen mag een speler namelijk maar bij twee clubs in één seizoen spelen. Ook Freek Jansen haalt dat punt aan in de Pak Schaal Podcast Extra. "Mensen vergeten dat."

Mikautadze deed dit seizoen namelijk nog drie duels mee met FC Metz. In de Ligue 1 wist hij in die drie wedstrijden overigens tweemaal te scoren, en was hij tevens goed voor een assist.

Een pijnlijk feit is dat de minimaal zestien miljoen euro kostende Georgiër dit seizoen meer minuten maakte in het shirt van FC Metz (260) dan bij de Amsterdammers (244). Een terugkeer naar Metz is dus de enige manier voor Ajax om zijn peperdure aankoop te slijten in de winter.

Jansen stelt aan tafelgenoot Arco Gnocchi de vraag of Ajax in de winterstop afscheid moet nemen van de aanvaller. Laatstgenoemde reageert bevestigend. "Ja, maar jij heeft natuurlijk al bij Metz gespeeld, dus hij kan maar naar één club volgens mij."

Jansen haakt vervolgens in. "Dat is natuurlijk wel een probleem, dat vergeten mensen. Maar je mag maar voor maximaal twee ploegen in een seizoen uitkomen, en omdat hij laat in augustus gehaald is..."

"Als je erover nadenkt, zó'n transfersom voor een speler die nu derde in de rij is...", doelt Jansen op de zestien miljoen euro die betaald is voor Mikautadze. "Je hebt Brian Brobbey, Chuba Akpom en dan Mikautadze." Gnocchi reageert instemmend. "Ja, dat kan toch niet?!"

Hij is overigens niet de enige bankzittende Ajacied die voor zijn transfer al minuten maakte bij zijn vorige werkgever. Ook Ávila deed namelijk twee competitiewedstrijden mee bij Royal Antwerp en kan dus volgens de reglementen in de winterstop maar naar één club verkassen.

Carlos Forbs

Een andere zomeraanwinst, Carlos Forbs, is ook onderwerp van het gesprek in de podcast. "'Forbs heeft alles wat een buitenspeler heel erg goed kan maken: snelheid en diepgang. Het enige probleem is dat dat ronde ding af en toe in je buurt komt."

