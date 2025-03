Jan Vertonghen is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De centrumverdediger, die in april 38 kaarsjes uitblaast, maakt het lopende seizoen af bij Anderlecht en keert daarna niet terug op het profveld.

Vertonghen maakt zijn besluit gezamenlijk met zijn werkgever wereldkundig. “De afgelopen weken is het me duidelijk geworden dat dit mijn laatste wedstrijden zullen zijn. Dit is absoluut geen gemakkelijke beslissing, maar wel de juiste”, vertelt de Belgische routinier.

“Ik merk dat het steeds moeilijker wordt om mezelf fysiek voor te bereiden op trainingen en wedstrijden en mezelf te laten zien als de speler die ik wil zijn”, licht Vertonghen zijn aanstaande afscheid toe. “Niet alleen naar de fans en mijn medespelers, maar ook naar mezelf. Daarom stop ik er na dit seizoen mee.”

“Ik ga de laatste elf wedstrijden alles geven en hopelijk nog een paar mooie momenten beleven met de fans en mijn teamgenoten. Ik ben heel trots op wat ik heb mogen meemaken en wat ik heb bereikt. Ik wil ook iedereen die mij al die jaren heeft gesteund van harte bedanken.”

Anderlecht meldt zich met een complimenteuze boodschap aan de afzwaaiende mandekker. “Zoals hij dat in zijn hele carrière heeft gedaan, heeft Jan bewezen een echte leider, een inspiratiebron en een rots in de branding te zijn in onze verdediging.”

“En dan natuurlijk: maar liefst 157 wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg. Als meest gecapte Belgische speler zal Jan de geschiedenisboeken ingaan als een van de grondleggers van de vorige, huidige en toekomstige generaties Rode Duivels”, besluit Anderlecht het dankwoord.

Vertonghens rijke loopbaan kende een Nederlands startschot. Bij Ajax brak hij, na een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk van een half seizoen, definitief door, nadat hij een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot in Amsterdam. Via Tottenham Hotspur, wiens kleuren de linkspoot acht seizoenen verdedigde, en Benfica belandde Vertonghen in 2022 bij Anderlecht.