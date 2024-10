Jan Vertonghen en Kasper Dolberg krijgen piepjonge trainer bij Anderlecht

Ryan Mason gaat de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht worden. De 33-jarige Engelsman komt spoedig over van Tottenham Hotspur, waar hij als assistent van manager Ange Postecoglou werkzaam is. Volgens diverse Belgische media is Mason al in Brussel om zijn transfer af te ronden.

Het verhaal van Mason is bekend. De voormalig middenvelder liep in januari 2017 een schedelbreuk op tijdens een wedstrijd tussen zijn club Hull City en Chelsea. Mason herstelde daarvan, maar keerde nooit meer terug als profvoetballer.

Daardoor focuste Mason zich al op jonge leeftijd op een trainerscarrière. Die kans kreeg de Londenaar bij zijn jeugdliefde Tottenham Hotspur. Eerst als jeugdtrainer, later ook als assistent en interim-trainer bij de hoofdmacht.

In de afgelopen jaren werkte Mason met grote trainers als Mauricio Pochettino, José Mourinho, Antonio Conte en Postecoglou. Van Anderlecht krijgt hij de kans om voor het eerst echt op eigen benen te staan.

Bij Anderlecht wordt Mason de opvolger van Brian Riemer (46), die na een matige seizoensstart werd ontslagen. De Belgische club durft het niet aan om interim-trainer David Hubert (36) definitief voor de leeuwen te gooien, maar kiest nu wel voor de drie jaar jongere Mason.

Bij de nummer vier van België krijgt Mason te maken met aanvoerder Jan Vertonghen (37). Met middenvelder Mats Rits en spits Kasper Dolberg heeft Anderlecht nog twee andere voormalig Ajacieden in huis.

Als Mason in de komende dagen al gepresenteerd wordt, zal hij debuteren in een uitduel met het Beerschot van Dirk Kuijt. In België verwacht men dat Tottenham Hotspur het vertrek van Mason niet zal tegenhouden.