Jan van Halst: 'We wilden hem naar Ajax halen, maar durfden hem niet te bellen'

Jan van Halst durfde John van ’t Schip in eerste instantie niet te bellen om een terugkeer naar Ajax te bespreken. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn boek Kopzorgen. Het ging in die tijd niet goed met Daniëlle van ’t Schip, die op sterven lag. Het was echter een wens van Daniëlle dat haar man zou terugkeren bij Ajax.

Woensdagavond was de boekpresentatie van Kopzorgen. Jack Spijkerman ontving het eerste exemplaar uit handen van Van Halst. Laatstgenoemde heeft bij Spijkerman in de klas gezeten.

In het boek blikt Van Halst terug op zijn hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière en leven. Ook zijn periode als leider van Ajax komt erin terug. Van Halst was de interim algemeen directeur toen Sven Mislintat actief was in de Johan Cruijff ArenA.

Van Halst krijgt vaak kritiek op zijn rol destijds. Veel mensen vinden dat hij de Duitser strenger had moeten controleren. “Voor dit soort dingen geldt dat je daar met de kennis van nu anders naar kijkt”, zegt Van Halst in gesprek met De Telegraaf.

“De mensen die Mislintat hebben aangesteld zullen achteraf ook zeggen: ‘Dat hadden we beter niet kunnen doen.’ Als je alles achteraf kunt invullen, dan wordt het makkelijk leven”, aldus de oud-prof in gesprek met de krant.

Van ’t Schip

Van Halst schrijft in zijn boek dat hij het moeilijk vond om Van ’t Schip te benaderen voor de vacante trainerspositie vorig seizoen. “We moesten een nieuwe trainer aanstellen en hadden Van ’t Schip op het oog, maar we durfden hem niet te bellen, omdat we wisten hoe de situatie van zijn vrouw Daniëlle was. Die lag op sterven.”

“Op een gegeven moment belde ik John toch en zei: ‘Ik durf je bijna niet te bellen.’ John zei: ‘Geen probleem, Jan. Wacht eventjes. Daniëlle wil je spreken.’ Daniëlle zei tegen mij: ‘Jan, ik wil dat je het rond maakt, de cirkel rondkomt en John terugkomt bij Ajax.’ Daarna hebben we alles rond gemaakt. Dat was zo fantastisch dat zij in deze situatie dit wilde voor John”, aldus Van Halst.