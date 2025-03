Jan Paul van Hecke verschijnt in de Premier League in rijtje naast onder anderen Bruno Fernandes en Declan Rice

Jan Paul van Hecke is genomineerd voor de Speler van de Maand-prijs in de Premier League. De 24-jarige mandekker is bezig aan een uitstekend seizoen bij Brighton & Hove Albion en ziet dat nu dus mogelijk beloond worden met een individuele prijs.

Van Hecke ervaart concurrentie van Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Bruno Fernandes (Manchester United), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) en Declan Rice (Arsenal).

De Nederlander scoorde in maart tegen Fulham (2-1). Ook zijn optreden op bezoek bij Manchester City (2-2) wordt door de Premier League aangehaald als reden voor de nominatie.

Fernandes was in maart bij de meeste doelpunten betrokken (4) van de genomineerde spelers. Elanga en Milenkovic wonnen als enigen beide duels van deze maand.

Van Hecke stond deze interlandperiode in beide duels met Spanje in de basis. De teller staat nu op vier optredens namens het Nederlands elftal.

“Of Virgil van Dijk en ik een koppeltje zijn op het WK? Dat gaat wel heel snel”, glimlachte Van Hecke na de heenwedstrijd tegen Spanje voor de camera van Voetbalzone.

“Dat is nog ver weg, natuurlijk. Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik mezelf kan blijven doorontwikkelen en het goed kan blijven doen. Ik wil zoveel mogelijk spelen bij het Nederlands elftal”, aldus de mandekker.