Jan Boskamp: 'Hij kan echt goed voetballen, maar daar praat niemand over'

Jan Boskamp heeft zijn oordeel geveld over de rode kaart die Wouter Goes ontving tegen Go Ahead Eagles (0-3 winst). In de podcast Boskamp & Kleine Gijp stelt de analist dat Goes ‘goed kan voetballen’.



Goes scoorde de openingstreffer in het duel tussen Go Ahead en AZ afgelopen zondag. De verdediger schoot de bal uit een hoekschop binnen via de onderkant van de lat.



In de slotsecondes van het duel op de Adelaarshorst schoffelde Goes Eric Llansana hard onderuit, waarna hij van scheidsrechter Bas Nijhuis de rode kaart gepresenteerd kreeg.



Na afloop van de bekerfinale tussen beide clubs ging het veelvuldig over het gedrag van Goes. In de wedstrijd kneep hij Victor Edvardsen en kreeg hij geel. Ook in de strafschopserie trok hij alle aandcaht nbaar zich toe door de spelers van Go Ahead dingen na te roepen wanneer zij naar de stip liepen.



Boskamp had niet verwacht dat Nijhuis Goes van het veld zou sturen na die tackle. “Hij gaat er onbesuisd in, maar speelt wel de bal. Ik had niet gedacht dat Bas hem eraf zou sturen.”



“Ik mag hem graag. Het is echt een boefje”, vervolgt Boskamp over de verdediger van AZ. “Nu is Goes de gebeten hond en een waardeloze gozer, maar je kan er wel mee naar het front.”



“Hij wordt nu tentoongesteld als het grootste schoffie van de Nederlandse velden, maar hij kan echt goed voetballen. Daar praatniemand meer over. Alleen maar over dat het een smeerlap is.”



“En ik vind smeerlappies wel leuk. Kijk, dat er af en toe een boutje bij hem los zit, daar kunnen we niks aan doen. Maar het is echt een gouden gozer”, besluit de analist in de podcast.