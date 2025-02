Jan Boskamp geniet van door Feyenoorders verguisde speler: 'Ik heb hem zo graag'

Jan Boskamp is groot fan van PSV-aanvaller Noa Lang. Dat zegt de ras-Feyenoorder in de gloednieuwe podcast Boskamp & Kleine Gijp. Boskamp zag Lang als jeugdspeler van Feyenoord tientallen keren spelen.

Vorig jaar stopte Boskamp als voetbalanalist, maar sinds dinsdag kunnen voetballiefhebbers weer wekelijks naar hem luisteren. Samen met Nicky van der Gijp neemt hij iedere maandag een podcast op in Brussel.

“Die linksbuiten van PSV heb ik zo graag... Noa Lang”, begint Boskamp, terwijl hij hardop moet lachen. “Ik ken hem vanuit de jeugd van Feyenoord. Wat hij nu doet, deed hij toen ook al.”

“Dan liep hij bij Feyenoord in zijn Ajax-truitje en dacht ik: hij is niet goed bij z’n appel. Bij Ajax gedroeg hij zich hetzelfde en bij Club Brugge ook. Dat is niet te geloven, maar als hij goed speelt, wordt het geaccepteerd”, aldus Boskamp.

Boskamp hoopt dat Lang zich snel gaat bewijzen. “Hij kan zo goed voetballen. Tegen supporters moet hij niet ingaan, maar hij is van kleins af aan al zo. Normaal moet je dan zeggen dat het allemaal niet mag, maar ik kan er wel om lachen!”

Van der Gijp junior stemt in. “Ik vind het ook wel mooi, want anders krijg je allemaal van die ideale schoonzonen. Nu hebben we iets om over te praten. Lang maakt af en toe iedereen gek.”

De in Capelle aan den IJssel geboren Lang speelde tussen 2005 en 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord, met tijdelijke uitstapjes naar FC Nantes en Besiktas, doordat stiefvader Nourdin Boukhari bij die clubs speelde. Inmiddels is hij allesbehalve populair bij de aanhang van Feyenoord.