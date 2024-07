‘Jadon Sancho nadert akkoord met Europese topclub: vertrek bij Manchester United lijkt aanstaande’

Jadon Sancho gaat zijn carrière mogelijk vervolgen bij Paris Saint-Germain. Dat meldt Foot Mercato en is inmiddels bevestigd door L’Équipe. De Franse club is op zoek naar een nieuwe buitenspeler, na het vertrek van Kylian Mbappé. Sancho en PSG zouden zelfs al dicht bij een akkoord zijn.

Toen bekend werd dat Mbappé PSG zou gaan verlaten, werd Khvicha Kvaratskhelia van Napoli enige tijd genoemd als zijn gedroomde opvolger in de Franse hoofdstad. Rondom hem is het echter al enige tijd stil.

PSG lijkt nu door te schakelen en te hopen op de komst van Sancho. Beide partijen zouden zelfs al een persoonlijk akkoord met elkaar naderen. Daarna moet PSG er echter nog wel uit zien te komen met Sancho’s werkgever Manchester United.

Naar verluidt zouden the Red Devils liefst 50 miljoen euro voor Sancho willen ontvangen. Het is de vraag of PSG dat voor hem wil betalen. Transfermarkt schat de waarde van de 24-jarige Engelsman momenteel op 30 miljoen euro.

Ondertussen onderhandelen PSG en Manchester United ook over Manuel Ugarte, om de omgekeerde weg te bewandelen. De Uruguayaanse middenvelder heeft volgens Fabrizio Romano en Florian Plettenberg van Sky Deutschland zelf al een akkoord bereikt met de Engelse club. Mogelijk dat Ugarte kan worden gebruikt in een deal met Sancho.

Erik ten Hag

In de tweede seizoenshelft van vorig seizoen was Sancho op huurbasis actief voor Borussia Dortmund, na onenigheid met Manchester United-manager Erik ten Hag. Vorige week zei laatstgenoemde in gesprek metdat het tweetal daar inmiddels een streep onder heeft gezet.

Desondanks is het maar de vraag of Sancho, die nog tot medio 2026 vastligt op Old Trafford, komend seizoen nog actief is in Manchester. Eerder werd hij ook al gelinkt aan een definitieve terugkeer bij Dortmund en Juventus.

