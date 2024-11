Jade Anna doet boekje open over relatie met Kenneth Taylor: 'Hij snápt het gewoon niet'

Jade Anna van Vliet heeft in gesprek met Linda Meiden een inkijkje gegeven in haar relatie met Kenneth Taylor. Een jaar geleden werd bekend dat de influencer en de middenvelder van Ajax een relatie met elkaar hebben, en in het interview blikt Jade Anna onder meer terug op hun eerste dates.

Waar sommige mensen op een eerste date misschien samen wat gaan drinken in een café, deden Jade Anna en Taylor iets heel anders. “Op onze eerste dates zijn we gaan midgetgolfen en naar een escaperoom gegaan”, vertelt ze.

“Ik hoef echt niet aan hem te vragen of we samen een bakkie zullen doen, hij lust dat niet eens. We hebben het twee keer geprobeerd, maar dat vond ik zo zielig. Hij snápt het gewoon niet, dat hele idee van kletsen in een koffietent.”

Toch is de middenvelder van Ajax volgens Jade Anna wel een romanticus. “Hij is typisch iemand die thuiskomt met bloemen, al weet hij dan niet wat hij erbij moet zeggen.”

Jade Anna vertelt verder dat ze elke dag samen is met Taylor, en dat hun hondje Navy aanvoelt als een eerste kindje. Binnenkort gaat het koppel voor het eerst samenwonen.

Zonder dat Jade Anna het wist had Taylor een interieurstyliste ingehuurd voor hun nieuwe woning. In eerste instantie baalde de influencer daarvan, maar later bleek dat de styliste en Jade Anna dezelfde smaak hadden.

Mocht Taylor ooit in het buitenland gaan voetballen, dan ziet Jade Anna het zeker zitten om mee te gaan. “Dan pak ik mijn hond en katten en gaan we morgen nog naar een zonnige stad”, besluit ze.