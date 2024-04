Jack van Gelder weet in welk stadion Ajax eventuele play-offs wil spelen

Ajax is van plan om eventuele play-offwedstrijden in eigen huis af te werken op het hoofdveld van Sportcomplex De Toekomst, zo meldt Jack van Gelder op X. De Amsterdammers kunnen vanwege geplande concerten van De Toppers sowieso niet terecht in de eigen Johan Cruijff ArenA, mocht het onverhoopt tot play-offs voor een Conference League-ticket komen.

Ajax werd zondag historisch afgeslacht door Feyenoord, dat de Amsterdammers de grootste nederlaag uit de clubhistorie toebracht. Door de zege van NEC bij Vitesse (0-3) is Ajax in de Eredivisie afgedaald tot plek zes.

Normaal gesproken spelen de nummers vijf tot en met acht in de play-offs om een tweedevoorrondeticket in de Conference League. Bij bekerwinst van Feyenoord in de finale tegen NEC schuift dat op naar de nummers zes tot en met negen. Met een vijfde plek zou Ajax de play-offs dus nog kunnen ontlopen; die zou dan een Europa League-ticket (voor de derde voorronde) kunnen opleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu de Amsterdammers zesde staan in de competitie, moeten de hoofdstedelingen serieus rekening gaan houden met deelname aan die verafschuwde play-offs. Daarvoor wordt al ongeveer een half jaar gezocht naar een nieuwe locatie om een eventueel thuisduel te kunnen spelen.

"Naar alle waarschijnlijkheid wordt er uitgeweken naar De Toekomst", meldt Van Gelder op X.

Het hoofdveld van het eigen sportcomplex in Duivendrecht is volledig goedgekeurd voor tv-uitzendingen. ESPN, de uitzendgemachtigde, zal dus geen stokje voor het vermeende plan steken.

Zowel de halve finale als de finale wordt overigens gespeeld over één duel, er zijn geen returns. De hoogst geklasseerde club speelt een thuiswedstrijd.

De halve finales vinden plaats op donderdag 23 mei, terwijl de finale drie dagen later op 26 mei gepland staat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties