Ivanusec begreep Zagreb: ‘Maar heb verteld dat ik naar Feyenoord wilde’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 16:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:49

Luka Ivanusec is woensdagmiddag voorgesteld aan de pers bij Feyenoord. De onderhandelingen tussen de Rotterdammers en Dinamo Zagreb duurden erg lang, maar vorige week werden dan eindelijk de handtekeningen gezet. De 24-jarige linksbuiten annex aanvallende middenvelder vertelt in De Kuip over de afgelopen weken en hoe hij die beleefd heeft.

Zagreb wilde Ivanusec liever niet tijdens de belangrijke voorrondes in de Champions League en Europa League laten gaan, maar na het heenduel met Sparta Praag (3-1 winst) van vorige week donderdag ging de club dan toch overstag. De kersverse Feyenoorder was niet de enige die ‘noodgedwongen’ moest wachten op zijn transfer, aangezien de Kroaten ook Josip Sutalo en Dominik Livakovic niet zomaar naar respectievelijk Ajax en Fenerbahçe lieten vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ivanusec begrijpt het standpunt van Zagreb wel, zo vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. “Dat is normaal, denk ik. Dat waren hele belangrijke wedstrijden voor de club en ik had nog een contract voor drie jaar. Het was dus niet raar dat ze me wilden behouden om die belangrijke duels te spelen om ons zo te kwalificeren voor de Champions League of de Europa League.”

“Ik vond het niet gek, maar ik heb de club wel verteld dat ik graag naar Feyenoord wilde.” De multifunctionele Kroaat is Zagreb dankbaar dat ze hem uiteindelijk lieten gaan, zo geeft hij aan. Waar menig Feyenoord-supporter wellicht bang was dat Ivanusec geblesseerd zou raken tijdens de wedstrijden met Zagreb, dacht de nieuwkomer daar zelf niet over na. “Als je voorzichtig gaat spelen gebeurt er juist vaak iets. Ik moest honderd procent professioneel zijn.”

Ivanusec en Ondrej Lingr, die overkwam van Slavia Praag, liepen afgelopen zondag al op het veld in De Kuip om gedag te zeggen tegen de supporters. “Dat was heel mooi”, zegt Ivanusec lachend. “Ik voelde me heel trots dat ze me als een ster ontvingen. Nu wil ik mezelf bewijzen dat ik een goede speler ben.” De Kroaat kan aanstaande zondag zijn debuut voor de regerend landskampioen maken. Feyenoord neemt het dan op tegen FC Utrecht, dat maandag Michael Silberbauer ontsloeg. De wedstrijd in De Galgenwaard begint om 12:15 uur.