Ivan Perisic maakt ondanks zware knieblessure een opvallende transfer

Ivan Perisic ruilt Tottenham Hotspur in voor Hajduk Split. Dat meldt de Kroatische club via de officiële kanalen. Eerder op vrijdag werd al bekend dat de overstap nabij was, na berichtgeving van transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 34-jarige middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van the Spurs, en maakt komende zomer de transfervrije overstap.

Daarmee keert Perisic terug bij de club waar hij ook al in de jeugd speelde. In 2006 vertrok hij vervolgens naar het Franse Sochaux. Hij was toen zeventien jaar, en kwam derhalve nog niet in actie voor het eerste elftal van de Kroatische club.

Behalve namens de Franse club kwam de 129-voudig Kroatisch international nog in actie voor verschillende andere clubs in Europa, zoals Borussia Dortmund, Inter en Bayern München.

Sinds de zomer van 2022 stond hij onder contract bij Tottenham, dat hem transfervrij overnam van Inter. Hij kwam tot vijftig duels namens the Spurs, waarin hij één keer scoorde en veertien assists gaf.

Dit seizoen speelde Perisic maar zes duels voor Tottenham. Dat heeft alles te maken met de kruisbandblessure die hij in september opliep, en waar hij nog niet van hersteld is.

De verwachting is daarom dat Hajduk Split voorlopig nog niet over hem kan beschikken, nu hij de overstap heeft gemaakt.

De middenvelder lag nog tot komende zomer vast in Londen. Doordat Hajduk Split hem na dit seizoen transfervrij overneemt, heeft hij zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de club van manager Ange Postecoglou.

