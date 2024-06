Italiaanse media vernietigend na wanprestatie Azzurri op EK: ‘Gezichtsverlies!’

De kansloze uitschakeling van Italië op het EK is hard aangekomen. Bondscoach Luciano Spalletti zag zijn ploeg met 2-0 ten onder gaan tegen Zwitserland in de achtste finale op het EK. Met name de manier waarop de aanvallend onmachtige Italianen verloren, is keihard aangekomen.

La Gazzetta dello Sport herkent de ploeg die drie jaar geleden nog Europees kampioen werd totaal niet meer. "Italië lijdt gezichtsverlies!", is het harde oordeel van de befaamde roze sportkrant. "In Berlijn domineerden de Zwitsers van Yakin van de 1ste tot de 92ste minuut." Zwitserland kwam nog geen minuut na rust op 2-0. "Ze hebben de wedstrijd zonder problemen gecontroleerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Italië verlaat het EK op de slechtst mogelijke manier, na gedomineerd te zijn door Zwitserland. Nadat de ploeg van Spalletti de groepsfase met geluk en moeite had overleefd, hoopte hij dat de wedstrijd tegen de Zwitsers het keerpunt zou kunnen zijn. Het werd een ineenstorting. Vanuit fysiek, tactisch en psychologisch oogpunt."

"De Azzurri begrepen er niets van, te beginnen met de coach, over wiens toekomst als bondscoach het nu legitiem is om vragen te stellen. Het proactieve voetbal dat hij voor ogen had bleef... Daar." Daar is het Olympiastadion in Berlijn, waar Italië in 2006 nog wereldkampioen werd met een legendarisch team.

Corriere dello Sport is niet minder hard. "Zonder benen en zonder ziel verlaat het nationale team helaas het EK. Een ploeg (Zwitserland, red.) van gemiddeld niveau en met enkele uitschieters (Xhaka een professor op het middenveld), maar vooral met veel lef en moed."

"Basiseigenschappen voor een dergelijke competitie, maar die de Azzurri totaal ontbeerden. Passief en saai van het begin tot het einde van de wedstrijd. Na de niet zonder zorgen verlopen debuutzege tegen Albanië, de Spaanse voetballes en de wonderbaarlijke gelijkmaker in de 98ste minuut tegen Kroatië is het vierde en laatste optreden zelfs het slechtste."

"Een nederlaag die hard aankwam voor de ploeg die ondanks alles regerend Europees kampioen was. Waar de verantwoordelijkheden van Spalletti beginnen en waar die van de spelers ook eindigen: een diepgaande analyse zal nodig zijn. Ondertussen beginnen de interne processen onmiddellijk."

Tot slot is ook Tuttosport vernietigend. "Een Italiaanse ramp, Zwitserland domineert: Spalletti en de Azzurri uitgeschakeld op het EK", kopt de krant. "Een nationale ploeg die te slecht is om waar te zijn. Na de 2-0 gaf de ploeg zich volledig gewonnen. Het avontuur van het nationale team op EURO 2024 eindigt op de slechtst mogelijk manier."

"Dit Italiaanse team was misschien wel het slechtste in de geschiedenis op een groot internationaal evenement. Traag en lethargisch gaf Italië zichzelf vanaf het begin van de wedstrijd letterlijk over aan Zwitserland." Waar Italië zondag terugvliegt naar Rome, neemt Zwitserland het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Engeland - Slowakije.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties