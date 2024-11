Frankrijk verliest de koppositie in groep 2 van divisie A van de Nations League. De Fransen kwamen in het omstreden duel tegen Israël niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Italië grijpt de koppositie in deze poule na een 0-1 zege tegen België en is dichtbij plaatsing voor de knock-out fase van de Nations League

Frankrijk - Israël 0-0

De Franse autoriteiten stonden op scherp voor de Nations League-wedstrijd Frankrijk-Israël in Parijs. Uit angst voor rellen werden er 4000 agenten opgetrommeld. Het Franse publiek liet als protest het massaal afweten. Er waren maar 20.000 supporters aanwezig in het Stade de France, waar plaats is voor 80.000 toeschouwers.

Frankrijk kreeg al vroeg in de wedstrijd twee grote kansen. Aanvoerder N’Golo Kanté zette samen met Bradley Barcola een aanval op, maar de inzet van de voormalig Chelsea-speler werd door Bayern München-keeper Daniel Peretz knap gekeerd.

Even later was het Randal Kolo Muani die dicht bij de openingstreffer was met een kopbal uit een lange bal van de Fransen. Peretz voorkwam opnieuw een doelpunt. Vlak voor rust had de ploeg van Didier Deschamps op voorsprong moeten komen, maar Barcola wist voor open doel uit de kluts zijn voet niet tegen de bal te zetten. Na rust wist Frankrijk de uitstekend keepende Peretz niet te passeren en dus bleef het steken op een doelloos gelijkspel.

België - Italië 0-1

België begon slecht aan de belangrijke ontmoeting met Italië. Na tien minuten spelen was het linksback Maxim De Cuyper die een bal slecht verwerkte. Uit de daaropvolgende voorzet wist Sandro Tonali zijn eerste interlandgoal voor La Squadra Azzurra te maken: 1-0.

De Belgen waren voor rust machteloos en hadden moeite om aanvallers Leandro Trossard, Romelu Lukaku en Loïs Openda te bereiken. Na rust kwamen de Belgen beter voor de dag. Lukaku was twee keer gevaarlijk met het hoofd, maar zag beide keren zijn inzet naast gaan.

In de slotfase gingen de Belgen met man en macht naar voren. Het leverde eindelijk wat spektakel op, nadat Wout Faes met een knappe kopbal de paal wist te raken. Genoeg voor een doelpunt was het echter niet en dus verliezen de Belgen in eigen huis met 0-1 van Italië.