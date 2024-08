Isaac Babadi vertolkt hoofdrol bij overtuigende zege Jong PSV op Liverpool

Jong PSV heeft in de Premier League International Cup overtuigend afgerekend met de leeftijdsgenoten van Liverpool: 0-4. Isaac Babadi vertolkte, net als Jesper Uneken, een hoofdrol. De middenvelder scoorde zelf eenmaal en bereidde twee doelpunten voor.

De eerste Eindhovense treffer van het duel, dat op het YouTube-kanaal van PSV te zien was, viel na ruim twintig minuten. Na een lange, lage trap van doelman Niek Schiks ging het snel en kwam het via Tay Abed te scoren. De aanvaller schoot na een passje van Jesper Uneken via de binnenkant van de paal raak: 0-1.

Al snel volgde de tweede treffer, ditmaal na een fout achterin bij de beloften van Liverpool. Uneken, net aangever, was na knap verlengwerk van Babadi nu de afmaker: 0-2.

Babadi zorgde vlak na rust zelf voor de derde treffer aan de zijde van PSV. Na goed voorbereidend werk van Emir Bars was de middenvelder in twee instanties Liverpool-doelman Kornel Misciur de baas: 0-3. Uit een corner van Babadi knikte Uneken, na wat hulp van de Liverpool-defensie, de 0-4 binnen.

Liverpool Onder 21 - Jong PSV 0-4

21' 0-1 Tay Abed (assist: Jesper Uneken)

30' 0-2 Jesper Uneken (assist: Isaac Babadi)

51' 0-3 Iscaac Babadi

63' 0-4 Jesper Uneken (assist: Isaac Babadi)