Irakli Yegoian bezorgt Vitesse nieuwe thuiszege in speciale wedstrijd

Vitesse heeft zaterdag voor de derde keer op rij een thuisduel gewonnen. Door een goal van Irakli Yegoian werd MVV Maastricht met 1-0 verslagen. Hekkensluiter Vitesse heeft nu vier punten. MVV staat dertiende.

De wedstrijd stond, zoals elk jaar rond deze tijd, in het teken van Theo Bos. Vrijdag was het twaalf jaar geleden dat het clubicoon overleed, en daarom kwamen de spelers in speciale shirts het veld op en droeg Alexander Büttner een speciale aanvoerdersband.

Diezelfde Büttner eiste al heel vroeg een hoofdrol op tijdens de wedstrijd, toen hij zijn penalty zag worden gestopt door Romain Matthys. De strafschop was al in de eerste minuut toegekend na een overtreding op Enzo Cornelisse.

Vlak daarna kreeg ook Camil Mmaee een enorme kans op de openingstreffer aan de andere kant van het veld. De MVV’er schoot de bal van dichtbij echter tegen doelman Mikki van Sas aan.

In de dertiende minuut was het dan eindelijk raak. Vitesse leek opnieuw een penalty te krijgen na een overtreding op Cornelisse, maar de scheidsrechter liet doorspelen en van dichtbij schoot Yegoian raak: 1-0.

Ilano Silva Timas had vlak voor rust de gelijkmaker op z’n schoen, maar raakte de lat. Namens Vitesse raakte Bas Huisman vlak na rust ook het aluminium: de paal.

Later in de tweede helft kreeg MVV nog twee enorme kansen op de gelijkmaker, maar de ingevallen keeper Tom Bramel (op een poging van Robyn Esajas) en de lat (kopbal Sven Braken) voorkwamen dat die nog zou vallen.