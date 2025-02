Invaller Pascal Struijk maakt Elland Road helemaal wild met winnende goal in minuut 95

Pascal Struijk heeft maandag een onvergetelijke avond beleefd. De verdediger van Leeds United was tweemaal trefzeker in het Championship-duel met Sunderland, dat dankzij de Nederlander met 2-1 verslagen werd.

Leeds United - Sunderland 2-1

Het duel begon slecht voor Leeds United, dat na een half uur spelen op achterstand kwam door toedoen van Wilson Isidor. De Fransman scoorde op aangeven van Daniel Ballard. In de 71ste minuut kwam Struijk binnen de lijnen, en negen minuten later luidde hij hoogstpersoonlijk de comeback van zijn ploeg in.

Eerst kopte hij uit een vrije trap van Joe Rothwell de gelijkmaker tegen de touwen, waarna hij in de 95ste minuut voor een totale ontploffing van Elland Road zorgde. Rothwell fungeerde opnieuw als aangever voor de Nederlander, die van dichtbij de 2-1 binnenknikte.

Dankzij de driepunter neemt koploper Leeds verder afstand van nummer drie Burnley, dat zeven punten minder haalde. Sheffield United staat met twee punten minder dan Leeds op de tweede plek.