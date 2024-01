Interview zorgt voor verbazing in ESPN-studio: ‘Dit lijkt helemaal nergens op’

Hugo Borst is zaterdagavond na afloop van AZ – PEC Zwolle (2-2) kritisch op Bruno Martins Indi. De aanvoerder werd na afloop van het Eredivisie-duel geïnterviewd, en daarbij kwam ook het ontslag van trainer Pascal Jansen ter sprake. De antwoorden die Martins Indi daarbij gaf, vindt Borst niet passen bij een aanvoerder, geeft hij aan in De Eretribune.

Jansen werd deze week na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen bij AZ. Onder zijn opvolger Maarten Martens wisten de Alkmaarders zaterdag op de valreep een punt te pakken tegen PEC, door een treffer in de blessuretijd van Sven Mijnans.

Na afloop wordt Martins Indi door ESPN-verslaggever Hans Kraay junior onder meer gevraagd of hij door de clubleiding van AZ als aanvoerder is gevraagd naar zijn mening over Jansen en een eventueel ontslag. "Nee, wij zijn niet geïnformeerd daarover", aldus de verdediger. "Het is altijd verrassend. Ik denk dat we goed hebben gewerkt. We hebben ook een goed trainingskamp gehad, alleen we behaalden niet het gewenste resultaat tegen Twente. En het veldspel kon wel beter, ook daarvoor. Alleen is het natuurlijk een lastige situatie. "

"De trainer heeft heel veel betekend voor heel veel jongens in hun carrière", aldus Martins Indi, die beaamt dat Jansen goed in de spelersgroep lag. "Hij heeft heel veel jongens laten debuteren. We hebben heel lang goed samengewerkt, en daar is AZ ook voor uitgekomen. Maar dit is ook een realiteit in het voetbal, en de keuzes moeten dan gemaakt worden."

In de studio bij De Eretribune wordt vervolgens gereageerd op het interview van Martins Indi. "Dit lijkt helemaal nergens op", ventileert Borst meteen duidelijk zijn mening. "Ga dit nou eens analyseren, zin voor zin. De man weet werkelijk niet wat hij moet zeggen. Zeg gewoon wat er is. Als je het zo voelt, vind ik best dat je kan zeggen dat het misschien beter is als de wegen scheiden."

Kees Luijckx, ook aan tafel, sluit zich daarbij aan. "Ik vind het een heel slecht interview. Ik vind hem heel weinig zeggen. Hij is duidelijk: hij is aanvoerder van AZ, en niet gekend door de directie van AZ hierin."

"Hij heeft de gave van het woord ook niet", gaat Borst vervolgens weer verder. "Hetzelfde met Bergwijn bij Ajax... Het zijn geen aanvoerders. Een aanvoerder moet het overzicht hebben op het veld, maar ook wat er in de club gebeurt. Dat kan deze jongen helemaal niet!"

Daar is Luijckx het niet helemaal mee eens. "Ik vind Bergwijn en Bruno Martins Indi echt wel een verschil in interviews. Bergwijn vond ik tenenkrommend, die wist echt niet wat hij aan het zeggen was. Die was ook een heel ander verhaal aan het houden, dat totaal niet relevant was voor die wedstrijd. En Bruno Martins Indi staat met z'n mond vol tanden, want die is duidelijk niet gekend in de beslissing van de directie", besluit de oud-speler van AZ.

