Internazionale blijft foutloos in Serie A dankzij imponerende Lautaro Martínez

Zondag, 3 september 2023 om 20:39 • Jordi Tomasowa

Internazionale heeft zondagavond een klinkende zege in de Serie A geboekt. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won in eigen huis met 4-0 dankzij een dubbelslag van Lautaro Martínez en treffers van Marcus Thuram en Hakan Calhanoglu. Inter blijft door de zege foutloos en deelt de koppositie na drie speelrondes met AC Milan.

Inter won afgelopen maandag nog met 2-0 van Cagliari. Inzaghi besloot zijn basiself ten opzichte van dit competitieduel niet te wijzigen. Martínez, die de laatste twee duels van Inter al goed was voor drie doelpunten, vormde opnieuw een voorhoede met nieuwkomer Marcus Thuram. Denzel Dumfries was de rechtervleugelverdediger van dienst, terwijl Stefan de Vrij eveneens kon rekenen op een basisplaats. Davy Klaassen begon op de bank nadat hij op Deadline Day overkwam van Ajax.

Een ???????????? ??

Marcus Thuram kopt heerlijk raak. Zijn eerste in de Serie A ????#ZiggoSport #SerieA #InterFiorentina pic.twitter.com/2MOHyUftSj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2023

De Nederlandse middenvelder zag zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong komen via Thuram, die een afgemeten voorzet van Federico Dimarco overtuigend tegen de touwen kopte. Voor de Fransman was het zijn eerste doelpunt in de Serie A. Vroeg in het tweede bedrijf werd de marge verdubbeld door Martínez. De aanvaller van Inter trof eerst nog de paal, maar was een minuut later wel trefzeker uit een razendsnelle counter van i Nerazzurri: 2-0.

?????? ?????? ?????????????????????????????? ??

Het spel golft op en neer en het is Lautaro Martinez die uiteindelijk scoort: 2-0 Inter ???#ZiggoSport #SerieA #InterFiorentina pic.twitter.com/EFwz7JYZHD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2023

Calhanoglu wist de score nog binnen het uur verder uit te breiden vanaf de strafschopstip. Fiorentina-doelman Oliver Christensen beging een overtreding op Thuram, waarna Calhanoglu vanaf elf meter koel bleef door de sluitpost de verkeerde hoek in te sturen. Het slotakkoord was vervolgens voor Martínez. De spits rondde op fraaie wijze af door een voorzet van Juan Cuadrado zonder aan te nemen binnen te schieten: 4-0.