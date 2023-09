Interesse in Salah nog altijd niet bekoeld: ‘De deur staat wagenwijd open'

Vrijdag, 8 september 2023 om 23:45 • Bart DHanis • Laatste update: 00:06

De deur naar de Saudi Pro League staat nog altijd wagenwijd open voor Mohamed Salah, zo heeft Michael Emenalo, de technisch directeur van die competitie, gezegd in een interview met Sky Sports. De voormalig td van onder meer Chelsea en AS Monaco vindt het jammer dat een transfer van Salah de afgelopen transferperiode niet is rondgekomen, maar benadrukt dat er nog altijd interesse in de Egyptenaar is.

Al-Ittihad had vlak voor het sluiten van de Engelse markt maar liefst 150 miljoen pond, omgerekend zo’n 175 miljoen euro, over voor de diensten van Salah. Liverpool wilde zijn sterspeler echter niet kwijt en veegde het bod resoluut van tafel. De rechtervleugelaanvaller van the Reds wilde volgens manager Jürgen Klopp ook niet vertrekken uit Liverpool. Bovendien had Salah vorig jaar zomer een contract getekend tot medio 2025.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is niet zo dat we niet meer geïnteresseerd zijn in Salah, of dat we een probleem hebben met Liverpool”, zegt Emenalo over het afgewezen bod. “Alles moet kloppen, voor alle partijen. Dat was nu niet het geval. Het is jammer maar niemand is er boos over. De deur naar de Saudi Pro League staat altijd voor hem open. Als hij komt, dan zullen we enorm dankbaar zijn.” De transfermarkt in Saudi-Arabië is inmiddels ook gesloten.

Volgens Emenalo wil de competitie professionaliseren, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten. “We willen onderhandelen op een respectvolle en professionele manier. Dat is ook waar de Saudi Pro League voor staat: "Professionaliteit en beleefdheid.” Saudi-Arabische clubs haalden deze transferperiode een arsenaal aan topspelers naar de golfstaat. Onder meer Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema en Marcelo Brozovic kozen voor een avontuur in het Midden-Oosten.