Interesse Ajax in ‘zeldzaam talent’ blijkt onzinverhaal: ‘Er klopt niets van’

Woensdag, 1 november 2023 om 15:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:48

Ajax heeft geen interesse in Giannis Konstantelias, zo beweert de Griekse journalist Antonis Oikonomidis. Dinsdag kwam SDNA met het gerucht dat de Amsterdammers belangstelling zouden hebben in de aanvallende middenvelder van PAOK Saloniki, maar dat verhaal blijkt dus niet op waarheid te berusten.

SDNA, een Griekse sportwebsite, leek vrij stellig in zijn berichtgeving. Zo zou scout Hans van der Zee Konstantelias hebben voorgedragen bij de technische leiding van Ajax. De middenvelder is een bekende van Michael Valkanis, die door John van 't Schip is toegevoegd aan de technische staf van Ajax.

Verhaal klopt niet

Oikonomidis, voormalig werknemer bij SDNA en tegenwoordig werkzaam voor Sport24, is heel duidelijk als hem door Voetbalzone gevraagd wordt naar de vermeende interesse van Ajax in Konstantelias.

"Het is een onzinverhaal, er klopt helemaal niets van. Ajax is niet op zoek naar een nummer 10, want er zijn andere prioriteiten. En ten tweede: de vastgestelde transfersom voor hem komt niet overeen met wat Ajax als een eerlijke prijs beschouwt."

Waarom SDNA Van der Zee bij de situatie heeft betrokken is niet bekend. De voormalige hoofdscout richt zich tegenwoordig vooral op de Braziliaanse markt. Hij staat onder meer bekend als de 'ontdekker' van Davinson Sánchez (2015), David Neres (2016) en Antony (2020).

Konstantelias doorliep de jeugdopleiding van PAOK, waar hij in 2021 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Sindsdien kwam hij tot 62 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 keer aangever was. Twee keer kwam hij uit voor de Griekse nationale ploeg.